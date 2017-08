Tunisie: Le temps des actions percutantes a sonné

Les débats latéraux et les polémiques marginales organisés en spectacle propagandiste populiste et souvent stérile ont trop occupé l'espace et trop masqué les exigences concrètes d'une relance effective sur le terrain de l'action économique.

A travers deux options décisives inscrites dans le registre de l'assainissement du climat de la dynamique productive nationale, le gouvernement d'union nationale a, de concert avec le président de la République, remis la machine sur les rails.

La première des deux actions décisives de redressement a été menée par le président Caïd Essebsi lui-même lorsqu'il a chargé officiellement l'armée de la mission de protection de la production industrielle et extractive du pays.

La seconde a consisté en la guerre ouverte déclarée et menée par Youssef Chahed et son gouvernement contre la corruption, la contrebande et les réseaux parallèles qui prennent en otage l'économie nationale et sapent l'autorité de l'Etat.

Ces deux actions salvatrices complémentaires prennent en tenailles, en amont et en aval, l'entreprise de déstabilisation des structures de l'économie nationale menée par le réseau des pontes de la corruption désormais soumis à la justice.

Economie parallèle en point de mire

Le retour à la production et à la commercialisation du phosphate et des hydrocarbures représente en effet une manne financière qui donne de l'oxygène aux finances publiques, tout en mettant fin au climat de banditisme «social» que rien ne saurait justifier, surtout qu'il s'érige en repoussoir rebutant les investisseurs et décrédibilise la Tunisie comme site d'affaires compétitif.

Certes, cette reprise en main nécessite d'être consolidée par un quadrillage systématique des zones de production par les soins de l'armée nationale, mais l'entreprise est en bonne voie, grâce aussi à l'adhésion de l'Ugtt à cette initiative patriotique. Une Ugtt qui a tenu à se démarquer des déclarations de Rached Ghannouchi intimant à Chahed l'ordre de tourner le dos à toute ambition électorale majeure.

Une guerre de Chahed saluée par l'opinion

Quant à la guerre contre la corruption et l'économie parallèle, elle a été brillamment saluée par l'opinion publique et les réseaux sociaux, qui ont grandi le courage et la détermination de Youssef Chahed qui, de ce fait, caracole désormais dans les sondages et bénéficie d'un appui solide de la part de l'Ugtt et de nombre d'expressions de la société civile.

Mais le combat sera long comme il s'avère lent, au rythme de notre justice, sachant aussi l'étendue des réseaux et la complexité des complicités et des implications dont certaines politiques nous ramenant au financement des partis et des médias. Sans écarter le trouble que sont venus semer les flots de pétrodollars qui se sont invités au lendemain de la révolution, dont des sommes fabuleuses sont venues corrompre nos jeunes pour les conduire à un pseudo-jihad contre d'autres musulmans.

Mais, à la faveur de sa grande popularité actuelle, Youssef Chahed ne devrait-il pas passer la vitesse supérieure pour mener en parallèle la bataille qui l'a crédibilisé et celle de la franche reprise économique que le peuple tunisien attend ? Car s'il est vrai que le PIB vise désormais une croissance avoisinant les 2%, de l'avis même du FMI et de diverses agences internationales, le coup de pouce décisif manque toujours à l'appel. Puisque plusieurs grands projets régionaux pataugent encore dans les méandres administratifs, puisque la loi sur le partenariat public-privé peine à donner libre cours à ses apports, puisque le projet de loi dit d'urgence économique reste dans un sommeil précomateux... et que les promesses de la conférence sur l'investissement «Tunisia 2020» avancent vraiment au pas.

Prendre le taureau par les cornes

Oui, il est grand temps d'activer le turbo, d'appeler chacun à ses responsabilités pressantes et de prendre à témoin l'opinion. Une opinion que la cherté de la vie inquiète, que le chômage des jeunes exaspère, que la crise économique appauvrit mais qui attend depuis longtemps et mise désormais sur celui qui a osé s'attaquer aux mafieux, ce jeune Premier ministre «sans grande expérience politique» placé sur l'échiquier par le président et qui «parle vrai».

Il est temps que son langage de vérité se transforme en actions percutantes, en stratégie de réformes économiques et administratives courageuses, en accords d'investissement salvateurs et en projets de développement finalisés qui sachent donner le ton et montrer la voie.

Montrer la voie aux privés et mieux les inciter

Car il reviendra au privé, d'ici comme d'ailleurs, de se lancer vraiment dans la bataille de la création d'entreprises et d'emplois appelée à assurer l'élévation de notre économie à une pénétration technologique de haut niveau et à une valeur ajoutée conforme à nos légitimes ambitions nationales.

Le pays a montré dans les années 90 du siècle dernier comment s'adosser à un programme d'ajustement structurel, pourtant alors très contesté, pour relancer victorieusement l'économie nationale et le vécu social, à la faveur d'un pacte de développement solidaire protégeant le pouvoir d'achat et assurant le progrès social. A nous tous de rééditer le miracle et, surtout, à le faire durer pour éviter une nouvelle révolution.