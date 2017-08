Guinée: Tarambaly - Le sous préfet et son adjoint installés

Dans le derby de la Zone ouest A entre le Sénégal et la Guinée, ce mardi dans la grande banlieue de… Plus »

Mamadou Taran Diallo, un des natifs les plus impliqués pour l'érection de Tarambaly en sous préfecture nous a confié que le combat ne prend pas fin avec l'installation du sous préfet et de son adjoint ,qu'il devra se poursuivre jusqu'au niveau de l'Assemblée Nationale pour qu'il y ait le vote érigeant Tarambaly en CRD.

C'est officiel Tarambaly est désormais une sous préfecture fonctionnelle comme les 12 qui l'ont précédé à Labé et c'est l'épilogue de 59 ans de lutte nous a t- on appris sur les lieux.

