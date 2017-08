Guinée: L'émouvant témoignage du rescapé de l'accident de la circulation qui a fait 9 morts à Kindia

Sous le choc, les larmes aux yeux, Oumar Sylla âgé de 35 ans seul rescapé de l'accident de la circulation qui a fait 9 morts à Labota(Kindia) a accepté de témoigner aux médias publics.

Dans son témoignage, Oumar Sylla affirme que c'est à 5 heures du matin qu'il s'est embarqué à Kindia pour Conakry. «Nous étions 09 passagers plus le chauffeur, ça fait 10 à bord d'un taxi. Arrivée au chef - lieu de la sous-préfecture de Mambia, c'est dans un virage, après juste le pont, que notre véhicule est entré en collision avec camion benne dont la seule personne à bord n'était autre que le conducteur. Notre chauffeur a tout fait pour l'éviter mais impossible. Il a percuté notre véhicule. C'est dans ça que je me suis battu pour sortir du taxi. Et là, il faut remercier Dieu le Tout Puissant », a-t-il expliqué.

Et Monsieur Sylla de poursuivre: «Sur le coup, notre chauffeur est décédé ainsi que 08 autres passagers. Une femme a succombé avant même d'arriver à l'hôpital. Voilà, je suis le seul survivant de ce drame. Je suis blessé au niveau de la tête et à certains endroits du corps. Après la consultation médicale, les médecins m'ont dit de rentrer me reposer à la maison».

Au micro d'un confrère de l'agence guinéenne de presse, Oumar Sylla a fait savoir que le camion benne roulait à vive allure.