Guinée: Labé - Donghora tient son chef de quartier

Alors que Donghora était sans chef de quartier depuis de longs mois et pendant que l'homme choisi par la délégation spéciale pour assurer l'intérim divisait les citoyens ,la page est sur le point de se refermer.

Elhadj Bano Bah n'aura pas tenu un mois face aux pressions citoyennes . C'est Désormais Elhadj Mouctar Kaalan Diallo qui a la confiance des habitants et la commune n'a eu d'autre choix que de valider la volonté populaire.

Rencontré dimanche 13 Aout 2017 le nouveau président du conseil de quartier de Donghora a dévoilé ses sentiments quant à cette marque de confiance dont il fait l'objet ;

« quand tout le monde te fait confiance c'est une charge, je vais passer par tous moyens pour mériter cette confiance, j'userai de mes relations pour que Donghora change quand je parle de changement c'est dans le bon sens.

J'ai déjà noué contact avec certaines de mes relations qui sont en Europe afin qu'elles nous viennent en aide ... .sous peu nous allons nous entretenir surtout avec la jeunesse ,confronter nos idées pour dégager les priorités car on a besoin de routes et de ponts... .

Le pont Elhadj Djely Sory c'est un pont qui doit être revu et le plus tôt possible ,c'est une transversal sauf si je me trompe, c'est une route qui va jusqu'à pita via Bantignel et Dara Labé. »