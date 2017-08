Cote d'Ivoire: Mabri annoncé à la médiature de la république - L'Udpci dément

L'Udpci a, par la même occasion, invité ses militantes et militants à la vigilance, à la mobilisation et surtout à continuer à œuvrer en faveur de la réconciliation et de la cohésion sociale.

Elle a, également, assuré les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara de la disponibilité du parti à œuvrer au renforcement de la cohésion de l'alliance « pour garantir la stabilité et la paix dans le pays ».

La direction de l'Udpci porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, de ses militantes et militantes que ces informations ne sont pas avérées ». C'est en ces mots que la direction de son parti a démenti les rumeurs de la nomination de son président à la Médiature de la République. Le communiqué relatif au démenti de cette information a été lu par le Secrétaire général de l'Upci, Tchagba Laurent, lors d'un point de presse organisé le lundi 14 août 2017 au siège du parti à Cocody-Angré.

« Depuis le dimanche 13 août 2017, des informations circulant sur les réseaux sociaux et relayées par la presse font état de la nomination du Dr Abdallah Albert Mabri Toikeusse, président de l'Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire (Udpci) en qualité de Médiateur de la République. (... )

