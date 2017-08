Cote d'Ivoire: Prix du jeune entrepreneur francophone - Le concours lancé par l'organisation internationale de la francophonie

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) avec l'appui de ses partenaires, lance le 1er concours du Prix du jeune entrepreneur francophone. La date-limite de soumission des candidatures est fixée au 30 août 2017, à 23h59 TU.

Les candidatures se font en remplissant le formulaire de mise en candidature en ligne à l'adresse www.jeunesse.francophonie.org. Le but du prix est de mettre en avant les initiatives entrepreneuriales des jeunes, leur donner de la visibilité, les encourager à persévérer et les projeter comme « modèles » afin de promouvoir chez eux, l'esprit entrepreneurial.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la CONFEJES apportent leur partenariat à l'OIF et s'associent à l'organisation du Prix de 2017, avec la participation d'un partenaire.

Le présent appel à candidatures est ouvert aux femmes et hommes âgés de 15 à 35 ans propriétaires d'une entreprise. Les candidats doivent être francophones et ressortissants d'un pays-membre de l'OIF et être des entrepreneurs confirmés ayant déjà une affaire qui fonctionne avec des réalisations vérifiables.

A la sortie de ce concours, deux jeunes entrepreneurs, une jeune femme et un jeune homme seront lauréats du Prix du jeune entrepreneur francophone 2017. Ils recevront chacun une enveloppe de 6, 55millions de FCFA soit 10 000 Euros.

En outre, le prix vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Le concours est ouvert à tous les champs de l'entrepreneuriat, mais la priorité sera accordée aux entrepreneurs œuvrant dans les domaines économiques suivants : Économie mauve, Économie circulaire et solidaire, changements climatiques, etc. Économie verte Économie des technologies de l'information et de la communication, Économie bleue.

La remise du prix se fera sous la supervision des autorités concernées de la Francophonie. Une cérémonie solennelle de remise du prix du jeune entrepreneur francophone aura lieu à Lomé au Togo en novembre 2017, à l'occasion de la Conférence ministérielle de la Francophonie.