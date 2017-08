Mali: L'économie du pays montre des signes de résilience

La réalisation d'une croissance forte est le gage d'une bonne protection de l'environnement par la prise en compte du changement climatique dans les politiques, stratégies et programmes de développement.

Dr Boubou Cissé, Ministre de l'économie et des finances

Intervenant à l'ouverture de l'atelier de lancement des activités de mise en œuvre de la Contribution Déterminée Nationale (CDN) du Mali, le ministre de l'Economie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, a souligné la bonne santé de l'économie malienne.

«En dépit d'un contexte sécuritaire difficile au plan national et d'un environnement international peu favorable, notre pays a réalisé ces dernières années des performances économiques notables», indique-t-il.

Le ministre a rappelé, après les années marquées par les effets immédiats de la crise avec une croissance respective de -0,8% et 2,3, le taux de croissance du PIB est ressorti à 7,0% en 2014, 6, 0% en 2015 et 5,8% en 2016.

Pour lui, cette évolution traduit la forte capacité de résilience de l'économie et le potentiel dont elle regorge en vue de son émergence à long terme.

«En tirant le meilleur parti des opportunités qu'offre la prise en compte des changements climatiques dans les politiques et stratégies de développement, nous pourrons davantage améliorer ces performances et assurer un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement», a conseillé Dr. Boubou Cissé.

Il a enfin exprimé l'engagement et la disponibilité de son département et toutes ses structures techniques compétentes à poursuivre avec le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable afin de réaliser les investissements favorables à la promotion et l'avènement d'une croissance et une économie verte dans notre pays.