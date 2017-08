Cote d'Ivoire: « Festival RFK show » une tribune culturelle pour "ressusciter" roger fulgence kassy

Un hôtel d'Abidjan-Cocody a servi de cadre, le lundi 14 aout 2017, au lancement officiel du « festival RFK show », une tribune culturelle par excellence pour rendre un hommage à travers les arts, au célèbre animateur-télé, Roger Fulgence Kassy, décédé le 20 janvier 1989, à l'âge de 34 ans.

Aimé Dinguy's, commissaire général du "festival RFK show" a annoncé que les festivités auront lieu du 19 au 21 janvier 2018 à Toumodi et Kocoumbo dans la région du Bélier autour du thème « RFK : pas 2 fois ». Il a indiqué c'est l' « Ong Academy et Stanyvo » qui organisera ce festival en harmonie avec la famille du défunt. Poursuivant, il a souligné que le "festival RFK show " qui se veut une plateforme de retrouvailles, sera institutionnalisé.

Et d'expliquer : « Toumodi est la région du défunt et elle a toutes les infrastructures qui pourront accueillir les festivités. Kocoumbo parce que c'est là que se trouve la tombe du défunt et un pèlerinage y sera effectué ». Il y aura au programme entre autres, des concours Miss, animation, karaoké, "sapologie" et portrait. Aussi, aura-t-il un match de gala entre Kocoumbo et Toumodi, surtout une conférence publique avec pour thème " Ful que nous reste-t-il après 29 ans ?

Quant à Aimé Assamoi, directeur de l' "Ong Academy et Stanyvo" , il a précisé que sa structure a décidé d'accompagner la famille Kassy parce que l'objectif visé est noble. Cependant, il a tenu à marteler avec force qu'il n'est pas attiré par l'argent en se jetant dans ce festival.

Pour Opportune Kassy, grande sœur du défunt, c'est un festival qui va résoudre en partie les problèmes d'image que la famille a depuis la mort de Fulgence Kassy. Et de dire que ce festival va booster la mise en place de la Fondation qu'elle entend mettre en place pour la mémoire de son frère défunt.

Kouamé Marcellin, l'oncle du défunt a révélé que l'idée de créer un festival est venue de lui et il fallait trouver une structure pour l'organiser. C'est en cela qu'il a approché l' "Ong Academy et Stanyvo" depuis la France pour sceller ce pacte social. Répondant aux questions des journalistes, il a souligné qu'Alpha Blondy, l'ami et frère du défunt, en tournée, est déjà informé. En outre, l'oncle dit que Blondy sera au festival vu les relations que la mégastar continue d'entretenir avec la famille Kassy dont il est membre.

Au nom des artistes-amis de Fulgence Kassy, Ken Adamo a rassuré que tous soutiennent cette action et seront présents au festival.

Roger Fulgence Kassy était animateur et producteur à la Radiotélévision ivoirienne. Il s'est éteint dans la nuit du 19 au 20 janvier 1989, à l'âge de 34 ans, suite à une longue maladie.