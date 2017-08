Ile Maurice: Inauguration du Centre de la Jeunesse et de la Famille à Anse aux Anglais

communiqué de presse

Un nouveau centre de la Jeunesse et de la Famille, au coût de Rs 16.6 millions, a été inauguré récemment à Anse aux Anglais. Construit à l'initiative de la Commission de la Jeunesse en partenariat avec la Commission de la Famille, ce centre offre un lieu de rencontre, de partage et de formation pour les villageois d'Anse aux Anglais, Grand Baie, Baladirou et de la région 5.

L'inauguration s'est déroulée en présence du Chef Commissaire, M. Serge Clair ; la Commissaire de la Famille, Mme Franchette Gaspard Pierre Louis ; et la Commissaire de la Jeunesse, Mme Rose de Lima Edouard.

Le Chef Commissaire a souligné que le centre est un exemple de la vision d'une île Rodrigues de demain. Il a déclaré que le centre dispensera plusieurs cours, ce qui permettra aux habitants d'Anse aux Anglais et des villages alentours de rehausser leurs aptitudes et connaissances dans plusieurs domaines.

Quant à Mme Franchette Gaspard Pierre Louis, elle a souligné que le centre de la Jeunesse et de la Famille est le premier centre à vocation sociale et économique qui voit le jour à Rodrigues. 'Le centre sera ouvert à tout le monde. Une série de formation sera mise en place pour favoriser l'épanouissement de la famille. Cette infrastructure fonctionnera également comme un incubateur avec une cuisine aux normes qui sera à la disposition des entrepreneurs pour la formation et la préparation des produits prêts à vendre', soutient la Commissaire de la Famille.

Le centre offre aussi un coin boutique pour la vente des produits fabriqués localement. Dans le but de promouvoir le développement de l'entrepreneuriat, une vingtaine de jeunes seront placés en entreprises pour une période de six mois pour leur formation.

'Ce centre symbolise le partenariat étroit entre la société civile et le gouvernement régional. Avec cette infrastructure, nous franchissons une nouvelle étape ensemble avec la communauté. C'est un lieu spécial que nous mettons à votre disposition pour vous permettre de vous former, de grandir et de construire notre île Rodrigues', a affirmé la Commissaire de la Jeunesse, Mme Rose de Lima Edouard. Cette dernière a aussi invité les jeunes et les adultes à prendre avantage des facilités mises à leur disposition dans ce centre.

L'appel d'offre pour la deuxième phase du projet, qui consiste en la construction de dortoirs, sera lancé au cours de cette année.