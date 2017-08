Tunisie: Du fun, de la détente... avant la rentrée !

Les lycéens et étudiants qui se reposent pendant cette période, avant la rentrée scolaire ou universitaire qui débutera dans moins de trente jours, prennent les rênes de leur vie «nocturne» en bossant, sans pour autant négliger le côté zen des vacances estivales. Pour d'autres qui ne sont pas dans l'obligation de travailler, ils profitent pleinement de leur temps libre et de leurs soirées.

Des soirées jusqu'au bout de la nuit...

Afin de démarrer leur nouvelle année scolaire, avec un moral au top, les jeunes d'aujourd'hui font de leurs vacances d'interminables soirées passées en famille, entre amis ou en solo pour bosser. Ils vivent pleinement leurs soirées, pour recharger leurs batteries et booster leur moral pour commencer l'année en beauté, pour les garçons comme pour les filles d'ailleurs.

Firas est un jeune lycéen inscrit en troisième année technique. Il va passer son bac l'année prochaine et il profite bien de son temps libre avec sa bande d'amis pour bien s'éclater pendant les vacances. Ce jeune garçon planifie ses journées, la plage pendant la matinée, les balades et les cafés pendant la soirée. Il se rend chaque jour dans le café du coin et il emmène son ordinateur avec lui pour faire des recherches sur le Net, réviser le programme du bac et discuter avec ses amis les plus proches.

Sa soirée démarre à partir de 21 heures. Firas prend la direction du café qui se trouve dans son quartier et passe un coup de téléphone à ses amis pour les inviter à le rejoindre. «De temps à autre, on programme une soirée dans un salon de thé chic à Sousse, car c'est dans ces endroits qu'on peut prendre un bon dîner. On se balade sur la corniche et on prend un bon thé à la menthe avant de rentrer chez soi. On maintient ce rythme pendant tout l'été pour se préparer à la rentrée», révèle Firas.

Quant à Nadia, qui a 18 ans et qui a réussi son bac avec mention cette année, elle profite au maximum de son été, surtout que ses parents n'épargnent aucun effort pour bien célébrer sa nouvelle vie d'étudiante.

«Je suis très heureuse de passer un été aussi merveilleux que ça ! Je profite de la plage, autant que je peux avant la rentrée universitaire. Je programme des sorties entre amies et cousines, j'assiste avec ma famille à certaines cérémonies de mariage et c'est une occasion de voir tous mes proches... voilà c'est l'été et c'est le moment d'en profiter pleinement !», avoue-t-elle.

Deux pierres d'un seul coup !

Si ces jeunes, qui sont en vacances, savent meubler leur temps libre, d'autres passent leur été différemment. Dès que l'été pointe du nez, les valises sont préparées (écran solaire, serviette de plage... ), et direction tout droit vers la maison de la tante Mounira! Eh oui, Ameni se rend pendant les vacances d'été et depuis plus de trois ans chez sa tante Mounira qui habite dans une zone balnéaire et qui accueille sa nièce chaleureusement. Ameni, une lycéenne, est originaire d'une ville de l'intérieur. Chaque été, sa tante l'invite chez elle pour passer au moins une quinzaine de jours pour profiter de la plage et du soleil et voir aussi ses cousines et ses cousins.

Pour d'autres jeunes, qu'ils soient encore lycéens ou étudiants, ils sont obligés de passer leur été à bosser afin de gagner de l'argent de poche et affronter les dépenses de la rentrée scolaire ou universitaire. Ces jeunes décrochent de petits boulots d'été qui leur permettent de se faire un peu d'argent de poche. Ce sont les rois du système D.