Congo-Kinshasa: Mitwaba - Plaidoyer pour des cours de rattrapage en faveur des enfants d'ex-miliciens

Parmi ces enfants, 370 sont venus de Kisele et 250 de Kyubo. Il est urgent que le gouvernement provincial s'implique pour faciliter pour eux l'organisation d'un programme d'enseignement accéléré avant la rentrée scolaire prévue dans moins de trois semaines, a estimé le responsable du sous bureau de l'enseignement primaire et secondaire de Mitwaba, Remy Muyaba Mutaba.

Le responsable du sous bureau de l'enseignement primaire et secondaire de Mitwaba, dans le Haut-Katanga, plaide pour l'organisation des séances de rattrapage au bénéfice de plus de six cents élèves du cycle primaire. Leurs parents, qui sont des anciens miliciens, se sont rendus récemment aux autorités.

