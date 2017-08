Tunisie: Khalifa manque à l'appel

Qui dirigera la ligne d'attaque après notamment les départs de Rusike et Meniaoui? Langue au chat. La seule certitude est que Darragi s'est rétabli et sera comme d'habitude le chef de file de l'entrejeu. Signalons que le match entre le CA et l'ASG sera disputé à huis clos. Ce sera d'ailleurs le seul match sans public pour le CA, puisque la sanction a été réduite à une rencontre.

A l'entrejeu, le Club Africain a vu partir récemment Nader Ghandri en Belgique. De son côté, Ghazi Ayadi a été écarté de l'effectif et sommé de s'entraîner avec l'élite. Ahmed Khalil qui a subi une intervention chirurgicale durant l'intersaison n'est pas encore prêt à aborder la compétition officielle. Du coup, la question est de savoir qui seront les deux récupérateurs de l'équipe tout à l'heure pour le match d'ouverture face à l'Avenir Sportif de Gabès. Il y a bien entendu Wissem Yahia. Mais avec qui ce dernier sera associé quand on sait que Dkhilalli était en disgrâce ?

Procédons par étapes. Si Marco Simone maintient son choix concernant un axe central à trois, ce seront vraisemblablement Bilel Ifa, Fakhreddine Jaziri rétabli récemment et Hammami recruté la saison écoulée du FC Hammamet qui évolueront côte à côte. Sur le flanc gauche, le coach devrait faire confiance à Ali Abdi préféré à Kchok. Le point d'interrogation concerne, par conséquent, la composition de la ligne médiane de l'équipe et de l'attaque.

