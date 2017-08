Cameroun: Santé - La première pharmacie est là

Sans pharmacie dans la ville, aucune chance pour ces malades d'avoir un médicament de qualité. Ce qui favorise l'écoulement des produits pharmaceutiques de la rue. La « Pharmacie du Secours » qui a ouvert ses portes le jour du sacre du nouvel évêque de Yokadouma, est donc une chance pour les habitants de la ville et les travailleurs des multiples sociétés forestières du département de la Boumba-et-Ngoko. « Mettre le bon médicament à la disposition des patients. Conseiller et commander des produits autrefois inaccessibles », telle est l'ambition du Dr Happi.

Et c'est d'ailleurs sur ce site que toutes les dernières réceptions offertes par le maire, Richard Gaston Sassabeno Metindi, se déroulent. Il n'y avait jusque-là qu'une seule station-service. Une deuxième s'est installée, voilà a peine deux mois. Juste à côté de l'essencerie, un nouvel investissement de plus d'une dizaine de millions, vient aussi de se dresser : la première pharmacie de Yokadouma.

