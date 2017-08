Ile Maurice: Mauvilac Paint Academy - Tout savoir sur la peinture

Reena Seegobin, la directrice de la Mauvilac Paint Academy, explique que les tendances s'inspirent principalement de la nature et suivent un «colour go» publié chaque deux ans. Les entreprises et les particuliers peuvent s'inscrire sur le site web de Mauvilac pour recevoir le calendrier des cours.

L'objectif de l'institution est de partager des connaissances techniques quant à l'utilisation de la peinture. L'académie propose huit cours certifiés et approuvés par la Mauritius Qualifications Authority. Ceux-ci sont adaptés aux professionnels et aux particuliers. Et peuvent aussi servir de «refresher» aux peintres. La formation, qui peut accueillir 12 participants, varie entre quatre heures et huit heures, dépendant des modules.

