Tunisie: Dans la peau d'un outsider...

Tous ces joueurs, grâce à leur bagage physique et technique, sont capables de changer le look de l'équipe en la dotant d'une assise solide portée vers l'offensive, la stratégie préférée de Kasri très satisfait de la préparation d'avant-saison : «Afin d'assurer le maximum de réussite, on a renforcé l'effectif existant par des joueurs expérimentés. Leur intégration a été rapide et facile d'autant plus que leur amalgame avec les anciens a donné plus d'équilibre et de fluidité dans le jeu de l'équipe qui n'arrête pas de progresser au fil des tests amicaux disputés.

Néanmoins, notre début de championnat sera difficile avec un déplacement à Sfax avant de recevoir à Ben Jannet, coup sur coup, le CA puis l'ESS. Nous nous sommes bien préparés pour tenir la dragée haute à ces adversaires et, de surcroît, imposer notre style de jeu car nous visons une place au milieu du tableau avec la possibilité d'aller le plus loin possible en Coupe de Tunisie... Des ambitions certes légitimes, mais il faut travailler dur pour espérer les réaliser... ».

Un début en nocturne!...

Afin de bien préparer la nouvelle saison, Kasri, très minutieux, a soumis ses joueurs à un travail physique spécifique durant un stage de dix jours à Monastir. En ralliant par la suite Hammam-Bourguiba, le groupe a poursuivi le travail physique associé à une approche technique visant à peaufiner davantage les automatismes et, de surcroît, s'adapter aux nouveaux schémas tactiques préconisés. Une série de matchs amicaux ont été disputés en ce sens face à des équipes de bon niveau au cours desquels Kasri a procédé à un turnover de tout l'effectif mis à sa disposition, une manière de fixer ses choix avant les trois coups.

Le bilan a été plus ou moins positif, puisque les «Bleus» ont réalisé deux victoires contre l'ESZ (4-2) et El Médina (Libye) (1-0), un nul contre la JSK (1-1) et une défaite face à l'US Constantine (0-1). Les buteurs dans ces tests ont été Essifi (2 buts), Mosrati, Alain, Saïdi et Soussi (un but). A signaler que le dernier match disputé par les camarades de W. Hichri contre la JSK en nocturne à Ben Jannet a été arrêté après 30' pour des raisons purement sécuritaires (le score était à l'avantage des «Bleus» (1-0) but de Mosrati). Le choix de Kasri de jouer en nocturne a pour but de familiariser son groupe qui disputera ses trois premiers matches contre le CSS, le CA et l'ESS à partir de 19h00.

Voici, par ailleurs, la formation probable qui sera alignée par S. Kasri lors du premier match, ce soir, à partir de 19h00, au M'hiri, face au CSS : Bédéri, Mechmoum, Ben Mansour, Dziri, Hichri (C), Hadda, Gharbi Mosrati, Essifi, Messaâdi (Ben Hassine) et Kabbou (Soussi).