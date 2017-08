Congo-Kinshasa: La LICOCO appelle le PGR à sanctionner les fonctionnaires mis en cause

La Ligue congolaise de lutte contre la Corruption (LICOCO) demande au Procureur général de la République (PGR) d'engager des poursuites contre des hauts fonctionnaires et mandataires publics de la RDC mis en cause dans les dossiers des malversations financières que lui a transmis le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux.

«Le bureau du procureur doit agir. Il doit cesser de se réfugier devant les immunités ou devant les pressions politiques. Il doit punir tous ces gens qui détruisent le pays. Ce sont ces gens-là qui détournent les fonds qui doivent être alloués à la construction des routes, des écoles.

Et cette fois, nous devons nous lever tous pour demander au bureau du procureur d'agir et de sortir d'inactivité», a affirmé dans une interview accordée à Radio Okapi Ernest Mpararo, le coordonnateur de la LICOCO.

M. Mpararo s'offusque du fait que des activistes des droits de l'homme croupissent jusqu'aujourd'hui en prison pour avoir manifesté le 31 juillet dernier pour réclamer la tenue des élections en 2017 pendant que «des personnes qui détruisent le pays circulent librement».

Il en appelle au sens élevé de justice des magistrats et des juges afin que « des sanctions soient prises contre toutes ces personnes accusées des détournements, de fraude et de corruption» dans la gestion des affaires de l'Etat.

Le Conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux Luzolo Bambi avait transmis le 4 août dernier au PGR des dossiers de malversations financières et de détournement des deniers publics et d'autre crimes économiques perpétrés aussi bien par des gestionnaires proches du pouvoir que par des entreprises privées.

Dans sa correspondance, M. Luzolo Bambi disait compter sur le «sens élevé du patriotisme et de justice» du Procureur général pour «aider le chef de l'Etat à combattre la fraude fiscale et douanière, la fuite des capitaux et le non-rapatriement des devises».