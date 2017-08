Tunisie: Bien démarrer...

Effectif réduit

En effet , en dépit de tous les soubresauts, Lassaâd Maâmmar a placé l'intérêt du club au-dessus de tout. Il n'a pensé qu'à la préparation de l'avant-saison. Comme s'il savait que tout finirait par s'arranger. Il a agi en vrai professionnel. Il n'a pas cherché à se mêler dans les affaires extra-sportives. Loin de Zarzis, loin des rumeurs, il a fait travailler les joueurs trois séances par jour.

Il ne se souciait que d'avoir une équipe compétitive pour bien démarrer la saison. L'effectif, dont il dispose, est certes réduit, mais des renforts seraient envisageables. Jusqu'à présent, il a compté sur la grinta des jeunes et leur ambition. Ils ont disputé cinq matches amicaux et n'ont perdu qu'une seule fois. L'ensemble a été renforcé par le recrutement de Ghaïeth Maâroufi, Sami Mhaïssi et Bejaoui. Sadok Oueriemmi, Saâdaoui et Triki ont également signé leurs contrats. L'équipe prend forme petit à petit. La nouvelle vague lancée dans le bain par l'entraîneur commence à rassurer. Mais renforcer l'effectif par de nouveaux éléments à vocation offensive dans les plus brefs délais serait toujours mieux et indispensable. Abdallah Belhiba, le nouveau président, n'est pas contre. Un Africain est sur la ligne.

Le premier derby, qui sera disputé ce mercredi contre l'USBG à Ben Guerdane, est important et déterminant pour le moral. Le staff technique a fait travailler les joueurs sans répit, lors de la préparation d'avant-saison.

«L'effectif dont nous disposons n'est pas riche. Nous avons travaillé avec les moyens du bord. Nous ferons de notre mieux pour ne pas rentrer bredouilles à Zarzis. Un match-derby a toujours un goût spécial. Notre adversaire ne va pas se laisser faire, et la partie s'annonce très serrée», Nous confie Lassaâd Maâmmar. Il alignera sûrement lors de cette journée inaugurale, le onze le plus compétitif qui se composerait probablement de Khmir dans la cage. Malek Bhar et Mhaïssi formeront le duo de l'axe . Khénissi et Chebli joueront sur les deux flancs de la défense. Le quatuor Maâroufi, Ben Othmène, Oueriemmi et Addala meublerait la zone médiane. En attaque, on retrouvera Boussif et Daouda. Les jeunes Maâmmar, Madi et Saâdaoui pourraient être incorporés en cours de jeu.