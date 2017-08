Tunisie: Du nouveau dans le secteur de la santé

Financé par le Fonds saoudien pour le développement, moyennant 85 millions de dollars (210 millions de dinars), ce gigantesque projet sera construit sur une superficie de 15 hectares et devra couvrir toutes les spécialités médicales, en plus d'un service pour les grands brûlés. La durée des travaux sera de 6 à 7 ans.

D'un autre côté, comme l'éloignement, la pauvreté et le manque de moyens de transport sont un frein réel et une menace pour la survie de milliers de malades en cas de crises aiguës ou de maladies impromptues, l'annonce du démarrage imminent des travaux de réalisation d'un nouvel hôpital universitaire à Kairouan, a été très bien accueillie par toute la population kairaouanaise, ainsi que par celles des gouvernorats limitrophes.

Par ailleurs, l'hôpital universitaire Ibn El Jazzar vient d'être doté d'un scanner moderne et sophistiqué et on s'attend à ce que d'ici au mois de septembre, un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) y sera installé, ce qui évitera aux patients d'effectuer des déplacements coûteux vers Sousse, Monastir ou Tunis pour des traitements nécessitant des explorations appropriées.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.