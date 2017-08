Tunisie: Un public conquis d'avance

Que l'on aime ou pas son flow et son rap, on ne manque pas de constater que Booba s'est fait un bon nombre de fans dans certains pays francophones. Il a su offrir à son public tunisien une bonne petite heure de bonheur.

Quand Booba décide enfin de fouler la scène du théâtre, c'est un public déchaîné qui l'accueille. Cris, applaudissements, le rappeur très à l'aise était devant un public déjà conquis qui, tout au long de la soirée, a chanté en chœur avec lui. Le drapeau de la Tunisie enroulé sur son cou, il dédie à ses fans tunisiens ses chansons les plus connues. «Je me sens comme chez moi ici en Tunisie», lance-t-il, avant de souligner qu'il était accompagné par un Dj tunisien.

Booba n'apparaît sur scène que vers 23h00, après les mix du Dj, c'est Benash qui prend le relais avec l'esprit du show must go on. A l'instar de Booba, ce dernier est originaire de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Il a été introduit dans la scène française surtout grâce au soutien de Booba qui lui a offert à maintes reprises des mises en avant. Pour la soirée de Carthage, accompagné par un autre rappeur, Benash a su, un tant soit peu, occuper le public (on ne peut pas parler d'un grand showman!).

