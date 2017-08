Tunisie: Ne pas rater l'opportunité

La situation de l'USBG ressemble beaucoup à celle de son adversaire, avant le coup d'envoi de la compétition. Les deux voisins sont sans ressources financières. Ils ont connu des soubresauts à la veille du démarrage de la saison sportive. Départs et arrivées parmi les joueurs. Démissions et changements au niveau du comité.

Après la démission de Mehdi Dbouba, le club de Ben Guerdane est géré, à l'heure actuelle, par Mokhtar Mars qui vient d'être élu, dernièrement, à la place de Aymen Chandoul au poste de premier vice-président.

Pour sa part, le nouvel entraîneur Hakim Aoun, engagé pour remplacer Khatoui, a bien fait de garder ses distances et s'est occupé uniquement de la préparation de ses joueurs, loin de Ben Guerdane, des clans et des rumeurs qui circulent jour et nuit. Il a travaillé dans la paix et la sérénité. Côté effectif, nombreux sont les éléments qui ont menacé de partir puis ils sont revenus à de meilleurs sentiments et ont renouvelé leurs contrats, à l'instar de Ben Ismaïl, Jacob, Boufalgha, Hmizi, Ben Mansour, Koulibaly...

L'équipe prend forme

Le trio Jemmali-Taboubi-Maâloul a également signé, dimanche. L'équipe prend forme de jour en jour et gagne en homogénéité. Les nouveaux s'intègrent au sein de l'ensemble. Le travail accompli jusqu'à présent est satisfaisant selon le staff technique. L'USBG devrait réussir sa première sortie sur son tapis synthétique et devant son public.Elle a acquis de l'expérience par rapport à la saison précédente et a d'autres ambitions en vue puisqu'elle est qualifiée à disputer une compétition africaine.

Hakim paraît optimiste. Il compte réussir un bon départ pour gagner la confiance du comité et des supporters. L'émulation est de mise chez les joueurs. Chacun veut attirer l'attention des présents pour arracher une place de titulaire dans la formation rentrante.

Formation probable :

Khalfaoui - Koulibaly - Boufalgha - Ben Ismaïl - Hmizi - Jacob - Maâloul - Taboubi - Chaïbi - MenaÏ - Ben Mansour.