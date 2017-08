Angola: Changement de paradigme dans la sécurité publique

L'Assemblée nationale a approuvé 97 lois et 194 résolutions au cours de la IIIème… Plus »

"Un changement de loi a été fait pour permettre que les cartes d'identité aient une puce, avec la possibilité de faire une lecture des données des citoyens le plus rapidement possible. C'est pour permettre aussi que puissent être intégrés les services, étant déjà en chantier, la carte unique du citoyen », a-t-il dit.

La nécessité d'assurer le fonctionnement sans interruption de ces centres par la garantie des moyens matériels et financiers, le renforcement de la capacité technique et humaine des organes de défense, la sécurité et l'ordre interne, la rapide application du nouveau système de carte d'identité et de passeport électronique figurent parmi les projets.

