Tunisie: Quinze jeunes entrepreneurs au podium

Quinze jeunes entrepreneurs africains ont été sélectionnés comme finalistes parmi plus de 800 candidats pour la septième édition consécutive du Prix Anzisha, récompense prestigieuse décernée aux plus jeunes entrepreneurs africains.

Soutenu par l'African Leadership Academy (ALA), en partenariat avec The Mastercard Foundation, le Prix Anzisha encourage et rend hommage à la nouvelle génération de jeunes leaders africains de l'entrepreneuriat qui créent de l'emploi, résolvent les problèmes de développement locaux et sont le moteur de l'économie. Issus de 14 pays, ces candidats sont environ pour la moitié de jeunes femmes représentant des secteurs aussi divers que les énergies renouvelables, l'agriculture, le recyclage des déchets et l'émancipation des jeunes.

Pour la première fois, des candidats d'Angola, du Liberia, de l'île Maurice et du Soudan participaient au concours. «Nous nous réjouissons de constater que parmi les finalistes se trouvent de nombreuses jeunes femmes et nous sommes enchantés que le prix contribue à leur « émancipation économique.», déclare Melissa Mbazo, responsable du Prix Anzisha. « La réussite de ces entreprises ayant à leur tête des femmes sera accélérée grâce à l'accompagnement pratique et financier fourni par le Prix Anzisha.»

Accès à des offres d'emploi

Parmi ces jeunes innovateurs, on trouve la Libérienne Satta Wahab,fondatrice de Naz Naturals, une société de cosmétiques qui crée des produits capillaires bios permettant aux femmes et jeunes filles de se sentir belles et d'avoir confiance en elles avec leurs cheveux naturels.

Le groupe de finalistes inclut également la Sud-Africaine de 21 ans Maemu Lambani, jeune propriétaire d'une agence de marketing digital, et Thowiba Alhaj, la fondatrice de Work Jump-Up Sudan, un organisme qui assiste les étudiants en université en leur donnant accès à des offres d'emploi.

Les finalistes se rendront à Johannesburg pour participer à un atelier de 10 jours, dédié au leadership entrepreneurial où ils seront coachés sur la manière de présenter leur entreprise à un panel de juges pour gagner une partie des 100 000 dollars de prix et d'accompagnement. Le grand gagnant du prix recevra 25.000 dollars et les 2e et 3e places, respectivement, la somme de 15.000 et 12.500 dollars.

Le reste du prix sera partagé entre les finalistes exceptionnels, notamment un prix de l'agriculture d'une valeur de 10.000 dollars, financé par la fondation Louis Dreyfus, ainsi que quatre prix challenge de 5 000 dollars, destinés à soutenir les projets de précédents finalistes du Prix Anzisha. Tous les autres finalistes recevront, chacun, des prix d'une valeur de 2.500 dollars.