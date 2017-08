Cameroun: Rapport d'Amnesty International - Une désapprobation de plus

A ce titre, il a relevé l'acharnement d'Amnesty International sur l'armée camerounaise, qui malgré les attaques qu'elle subit reste professionnelle. En prenant fait et cause pour les forces de défense camerounaise, l'ONG conclut que cette manœuvre vise à déstabiliser le moral de nos troupes engagées au front. Face à cette adversité, le mouvement des droits de l'Homme a invité les populations à une mobilisation générale derrière le chef des armées, afin que le Cameroun demeure toujours un havre de paix. Dans les prochains jours, les responsables de ce mouvement humanitaire se sont engagés à organiser des séminaires d'information au profit des populations. Ce dans le but de mieux sensibiliser celles-ci sur les violations des droits de l'Homme par les extrémistes de Boko Haram et les mesures de vigilance à renforcer.

La conférence de presse organisée mercredi dernier à Yaoundé par l'ONG « Mouvement des droits de l'Homme, la justice, la paix et l'action humanitaire (M.D.Ho.Ju.P.A.H ) » visait à dénoncer publiquement le rapport 2017 d'Amnesty International. En effet, dans son propos d'ouverture, le porte-parole de cet organisme, Simon Pierre Andi a regretté « la façon cavalière » avec laquelle Amnesty International relaie la situation de guerre qui oppose l'armée camerounaise à la nébuleuse terroriste Boko Haram. « Cet organisme devait constater les violations graves des droits des concitoyens, orchestrées par les bandits de Boko Haram, dont les victimes sont les femmes, et les enfants » a-t-il souligné.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.