Tunisie: Il n'y avait pas photo

Stade Slaheddine Ben Hmida de Médenine, temps chaud, pelouse moyenne, public nombreux. Espérance Sportive de Tunis bat le Club Olympique de Médenine (2-0). Score acquis à la mi-temps. Buts : Ferjani Sassi 4' et Anis Badri 45'. Arbitrage de Haythem Kossaï assisté par Anouar Hmila et Mohamed Bakir. Avertissements: Mnafeg 53', Rebai 67' au COM.

COM : Behi, Rjili, Arfaoui, Rebaï, Ben Ghalia, Farhat (Machour 57'), Lassoued, Touil (Ghouma 88'), Mnafeg, Falhi, Amri

EST : Jemal, Mbarki, Chammam, Dhaouadi, Talbi, Coulibaly, Kom, Sassi, Badri (Ben Youssef 88'), Beguir (Chaâlali 83'), Khenissi (Jouini 74')

Quinze ans après, le COM revient en L1. A Médenine, l'enthousiasme est à son comble, les 900 tickets s'arrachant comme des petits pains.

Pourtant, les débuts du néo-promu se révèlent compliqués au terme d'une intersaison pleine de difficultés tant au niveau de la préparation que du mercato. En face, le néo-champion arabe aligne sa formation titulaire, seul le premier gardien, Moez Ben Cherifia, manquait à l'appel. Il se trouve sur le banc et se voit suppléé par Ali Jemal. Côté sudiste, Sabri Lounis est absent pour un 3e avertissement.

Le match débute avec un retard colossal de 27 minutes afin de permettre au cameraman de la ... FTF d'accéder à l'enceinte. La saison commence bien !

D'emblée, le champion en titre passe devant au terme d'un superbe service de Badri pour Sassi qui conclut de la tête (4'). Il faudra attendre la 31' pour voir les locaux réagir par l'entremise d'Ali Amri dont la frappe est interceptée par Jemal.

L'EST impose sa supériorité indiscutable. Après une opportunité ratée par Sassi (37') qui met au-dessus à cinq mètres des bois de Hamza Behi, celui-ci ne peut rien faire sur la frappe de Badri au terme d'une action Beguir-Chammam-Sassi qui sert sur un plateau le second buteur de ce match déséquilibré. Ce but marqué juste avant la pause coupe carrément l'herbe sous les pieds jaune et noir.

Facile gestion

Au fur et à mesure que le match avance, la différence s'avère plus claire encore entre deux ensembles qui ont vécu deux étés diamétralement opposés. Les hommes de Faouzi Benzarti gèrent tranquillement le reste des débats face à un ensemble qui peine à tenir le coup physiquement et qui n'a que son courage à opposer.

Un raid d'Amri dans la surface fait crier au penalty, le ballon caressant la main de Talbi, mais Kossaï ne bronche pas (82'). Les visiteurs auraient pu tripler la note sans la transversale qui renvoie le bolide de Ben Youssef.

Victoire facile des Tunisois face à un COM qui doit énormément progresser pour acquérir le rythme et le métier de la L1.