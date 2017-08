Tunisie: Hommage aux artisans du cinéma argentique tunisien

En ce moment où le monde vit au rythme de la révolution numérique notamment dans le domaine de l'image, le cinéma argentique semble appartenir à une époque révolue. Plusieurs laboratoires de post-production argentique ont fait faillite. D'autres ont suivi les exigences de l'époque et se sont adaptés aux nouvelles technologies. Si ces dernières ont démocratisé plus que jamais l'accès à l'image et ont révolutionné les métiers du cinéma, certains continuent de penser que la qualité et la valeur de l'argentique demeurent inégalables après plus d'un siècle d'existence.

Pour sa 12e édition et à l'occasion du cinquantième anniversaire de la sortie d'Al Fajr de Omar Khelifi (1967) premier long métrage 100% tunisien, les Rencontres cinématographiques de Hergla rendent hommage aux artisans du cinéma argentique tunisien qui ont énormément contribué à la constitution de notre mémoire cinématographique: monteur, étalonneur, mixeur, directeur de la photo, ingénieur du son, technicien de laboratoire... En guise de reconnaissance de leur apport, cet hommage les met sous les feux de la rampe généralement réservés aux réalisateurs et aux acteurs. C'est aussi une réhabilitation du rôle crucial de ces différents artisans intervenant dans le processus de fabrication de films et qui, très souvent, restent dans l'ombre.

La manifestation de cette année sera aussi un voyage nostalgique dans l'univers du cinéma argentique, la pellicule dans ses différents formats : La 8 mm et la super 8 standards privilégiées de la fédération tunisienne des cinéastes amateurs (Ftca), la 16 mm et la 35 mm, supports sur lesquels sont gardées les plus belles images de la mémoire cinématographique tunisienne...

Cette 12° session sera une belle occasion pour expliquer un peu aux nouvelles générations ce qu'était la production cinématographique avant l'arrivée de la vidéo et du numérique.

Les ateliers proposés, cette année, aux enfants et aux jeunes tourneront eux aussi autour du même thème : l'argentique et la pellicule, ce fameux support utilisé depuis plus de 120 ans en plusieurs formats par le cinéma et la photo et qui risque après l'invention du numérique et du HD de disparaître pour toujours.