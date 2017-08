Cameroun: Power China international - Le géant chinois de l'énergie

Le leader chinois de l'énergie, à travers sa filiale Sinohydro, est un acteur majeur du secteur hydroélectrique en Afrique.

Power China International Group est plus connue en Afrique à travers sa filiale Sinohydro, une entreprise de construction chinoise, créée en 1951 au lendemain de la révolution chinoise et spécialisée dans la construction des centrales hydroélectriques. Basée à Pékin, elle est l'une des plus grandes multinationales de la Chine et se présente comme l'un des leaders dans l'industrie de l'énergie électrique à l'échelle mondiale. Selon le classement ENR (Engineering News-Record), Power China arrive au 16è rang mondial de la conception en matière de construction. 30 % de son chiffre d'affaires, 40 % de ses nouveaux contrats, et 57 % de ses profits proviennent de ses contrats internationaux.

En 2013, Power China menait 728 projets dans 81 pays. Sinohydro est le leader mondial depuis 2012. L'entreprise publique a construit 65% des barrages en Chine depuis sa création dans les années 50 et emploie 130 000 personnes dans 80 pays. C'est Sinohydro qui tient la corde dans la plupart des grands projets africains. En 2013, l'entreprise a remporté l'équivalent de 8 milliards de dollars de contrats.

Selon le classement ENR, elle était classée en 2013, 3è plus grande entreprise internationale sur le marché de la construction électrique. Près de 25 % de ses recettes sont issues de contrats internationaux. Cette société a mené plus de 2 500 projets de construction de centrales hydroélectriques et thermiques, de logements et d'infrastructures dans 62 pays. Elle vient d'ouvrir à Abidjan, son bureau régional qui va couvrir 26 pays de l'Afrique de l'ouest et centrale.

Dans le monde, Power China est présente à travers six bureaux régionaux : Afrique ouest et centrale, Afrique de l'Est et australe, Moyen-Orient et Afrique du nord, Europe-Asie, Asie-Pacifique, et Amérique. Sur le continent africain, le géant chinois est présent avec 50 000 salariés dans 30 pays.Les réalisations de Sinohydro sont nombreuses à travers les aménagements hydroélectriques en Ethiopie, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Algérie, Tchad, Gabon, etc.

Au Cameroun, Sinohydro a réalisé le barrage hydroélectrique de Memve'ele d'une capacité de de 211 MW. Elle est aussi chargée de la construction de la route Ketta-Djoum. C'est encore cette entreprise qui est adjudicataire du marché de réalisation du barrage de Bini-Warack. Song Dongsheng est le patron de ce grand groupe chinois du BTP.