Cameroun: Grenor S.A - L'expertise énergétique norvégienne

Cette entreprise norvégienne fait une percée au Cameroun dans le domaine énergétique.

Avec plus de 36 000 employés Green Energy Norway (Grenor) est une entreprise qui appartient à deux groupes norvégiens : Entro Group, un cabinet conseil spécialisé dans le développement énergétique, et Reitan Group, l'un des plus grands groupes de Scandinavie. La présence de Grenor sur le continent africain se limite au Cameroun à travers sa filiale Grenor Cameroun, constituée d'investisseurs camerounais et norvégiens.

Ce groupe a signé le 17 septembre 2015 un accord avec les autorités camerounaises pour la construction d'une centrale thermique d'une capacité de comprise entre 150 et 300 Mw dans la ville d'Edéa, dans la région du Littoral. L'investissement prévu s'élève à 109 milliards de francs et permettra de créer plus de 1000 emplois. Ce financement sera levé par Grenor SA, soit plus de 60% de l'enveloppe globale de 160 milliards de francs, qui sera investie dans l'ensemble des six projets ayant fait l'objet de la signature de conventions avec le gouvernement camerounais.

Cette convention ouvre également aux porteurs de ce projet la porte d'accès aux exonérations fiscalo-douanières contenues dans la loi portant incitations à l'investissement privé au Cameroun.

En effet, en plus de Grenor SA, qui cible le secteur de l'électricité, quatre entreprises agro-alimentaires (Quantum Cocoa SA, Elim Beverage, First Industry et les Jardins Masoumbou Sarl) et une société de textile (CTA Sodexcam) ont été admises au bénéfice des avantages de cette loi, qui accorde des exonérations allant de 5 à 10 ans aux entreprises, pendant leur phase d'installation et de production. Le groupe est actuellement dirigé par Finn Johnsen.

