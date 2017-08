interview

Responsable de l'Alliance pour la République dans le département de Mbour, El-Hadji Oumar Youmn, ministre directeur de cabinet du chef de l'État, est d'avis que le scrutin du 30 juillet « a été transparent et sincère ». Selon le maire de Thiadiaye, le peuple a démontré la vitalité et la solidité de la démocratie sénégalaise. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Me Youm souligne que Macky Sall est largement majoritaire dans le pays.

La coalition, « Bennoo Bokk Yaakaar » a remporté le scrutin du 30 juillet avec une large majorité. Quelle appréciation faites-vous de ces résultats ?

Après avoir rendu grâce à Dieu, nous devons féliciter et remercier le peuple sénégalais qui a fait preuve d'une grande maturité politique et démontrer la vitalité et la solidité de notre démocratie. La coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » a obtenu une large victoire qui consacre la satisfaction du peuple de l'action gouvernementale. Le choix du peuple est pour la continuité dans la stabilité de nos institutions.

Qu'est-ce qui a facilité cette victoire ?

Nous avons une solide organisation politique et un gouvernement qui met en exécution la vision du président Macky Sall adossée au Plan Sénégal émergent (Pse). Le choix de la tête de liste qui a été fait par le président a été déterminant dans la mobilisation de « Bennoo Bokk Yaakaar » et des électeurs. Nous avons su faire une campagne avec une équipe cohérente et soudée, des messages clairs sur les réalisations du président de la République et nous avons su dégager des perspectives porteuses d'espérance. Le peuple a finalement fait le choix de la raison et de l'espoir en votant massivement la liste Bby.

De 65% au second tour de la présidentielle de 2012, Bby est, aujourd'hui, à 49 %. D'aucuns parlent de recul de l'électorat du président Sall.

Une élection législative n'est pas une élection présidentielle. Il s'agit de deux élections différentes, avec des stratégies différentes et des paramètres de choix de l'électeur qui sont différents. Le président Macky Sall est largement majoritaire. En dehors de 2012 qui a été son élection, il a été plébiscité au référendum du 20 mars où le peuple lui a accordé un suffrage de plus de 62%. Il n'a jamais été en deçà de 60 %. C'est la seule référence objective. J'invite l'opposition à faire une lecture plus objective des résultats de ces élections. Nous avons obtenu plus de 1.600.000 voix sur un suffrage valablement exprimé d'environ 3.300.000 voix là où la deuxième (coalition de Wade) a obtenu moins de 550.000 voix et la troisième 387.000 voix dont le tiers a été réalisé dans le département de Dakar. Le 2e et le 3e n'ont pas fait plus de 27% du suffrage là où notre coalition a presque 50% (49,6%). C'est une grande victoire de Bby qui consolide son hégémonie dans la zone rurale et certains centres urbains (Dakar, Pikine, Rufisque, Guédiawaye, Mbour).

Partant de ce pourcentage, l'opposition estime que le président Sall est minoritaire.

Au vu des considérations relevées précédemment, il est clair que l'opposition se trompe lourdement. C'est l'opposition qui est sur une régression constante et continue. Le président Wade avait réalisé un score de 34 % à l'élection présidentielle de 2012. Il a fait 16 % aux législatives de 2017, alors qu'il était président de la République, il y a seulement 5 ans. C'est un véritable effritement de son électorat. C'est un signal qu'il doit décoder. Pour « Manko Taxawou Senegal », les résultats ne font que démontrer sa dimension locale pour ne pas dire départementale. A 11 % de l'électorat pour une coalition de plusieurs partis et leaders, le résultat, honnêtement, n'est pas à la hauteur des ambitions présidentielles ouvertement affichées.

Quel regard portez-vous sur le score des ténors de l'opposition : Idrissa Seck, Malick Gackou, Khalifa Sall...

Ce résultat porte les empreintes indélébiles de la sanction du manque de loyauté et de la tortuosité (j'emprunte le vocabulaire) pour certains et celle de l'empressement, de l'inconscience professionnelle et de la naïveté politique pour d'autres. Il est révélateur de la dégénérescence d'une certaine aristocratie politique en conflit manifeste avec le peuple. C'est grave si les trois réunis ne font pas 12 % de l'électorat, un électorat qui est essentiellement à Dakar et à Thiès.

Comment la mouvance présidentielle doit engager la présidentielle de 2019 ?

Avec sérénité et confiance, en poursuivant le travail qui a été entamé et bien réalisé au profit des Sénégalais.

Comment analysez-vous le taux de participation ?

Dans une démocratie où le vote n'est pas obligatoire, réalisé un taux de 54 % de participation me paraît très acceptable. C'est le lieu de saluer la maturité du peuple sénégalais et la contribution des acteurs politiques qui ont stimulé l'envie de voter des citoyens mais surtout les organes en charge des élections qui ont fait un travail à saluer.

L'opposition dénonce des dysfonctionnements notamment dans la distribution des cartes.

Des efforts importants ont été fournis par l'administration pour relever le défi de l'organisation de ces élections. Au début, le doute était persistant sur la capacité de l'administration de procéder à la refonte du fichier, de procéder à l'enrôlement des citoyens bénéficiaires de la nouvelle carte biométrique et a leur délivrance dans un délai raisonnable. Résultat des courses, nous avons eu plus de 6 millions d'inscrits sur un fichier consolidé et distribué plus de 80 % des cartes disponibles. C'est une véritable performance à magnifier. Maintenant, toute organisation humaine est à parfaire voire à améliorer. Il faudra évidemment tirer les enseignements du processus électoral et rectifier, au besoin, ce qui doit l'être. Toutefois, l'opposition est dans son rôle de contestation même de ce qui est incontestable.

Quid des retards et des incidents notés dans certaines localités comme Touba ?

C'est très regrettable d'en arriver à saccager des bureaux de vote. Dans un espace démocratique, certains actes n'ont pas de place. Il faudrait en situer les responsabilités et poursuivre les auteurs de ces faits abjects qui devront être fermement sanctionnés, quel qu'en soit le rang ou l'appartenance.

L'ex-président Wade a estimé que le scrutin n'était pas transparent...

En informatique, les logiciels qui datent de plus de 91 ans ne permettent pas de faire un travail sérieux, sauf mise à jour régulière, encore que... Pour moi, Monsieur Abdoulaye Wade est déjà le passé. De l'avis de tous les observateurs avertis, le scrutin a été transparent et sincère. Un acteur ayant participé à la compétition ne peut le remettre en cause valablement sans verser dans l'affirmation gratuite. Aucune contestation n'a été portée sur les procès-verbaux des bureaux de vote et ceux des commissions départementales et nationale. Aucun recours n'a été introduit par la coalition de Wade devant le Conseil constitutionnel, c'est la preuve que sa contestation n'est que de pure forme.