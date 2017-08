Guinée: Liberté provisoire pour l'épouse d'Oustaz Taïbou

Dans le derby de la Zone ouest A entre le Sénégal et la Guinée, ce mardi dans la grande banlieue de… Plus »

Oustaz et son épouse sont aussi la cible d'une autre plainte portant sur plus de 3 milliards de FG.

Poursuivis pour escroquerie par le cambiste Thierno Nouhou, Mme Hafsatou Baldé et son époux, Oustaz Taïbou Bah qui a recouvré sa liberté depuis le 24 mars, avaient été condamnés, vendredi 14 avril passé, par le Tribunal de première instance de Mafanco, respectivement à 15 mois de prison ferme et 30 millions FG d'amende et 18 mois de prison dont 12 mois avec sursis et une amende de 20 millions FG.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.