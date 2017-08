Burkina Faso: Le pays en deuil

Les Burkinabè honorent la mémoire des victimes de l'attentat terroriste perpétré dans la nuit de dimanche à lundi à Ouagadougou.

Les Burkinabè observent jusqu'à ce mercredi à minuit, 72 heures de deuil national, décrété par le président Roch Marc Christian Kaboré, en la mémoire des victimes de l'attentat perpétré dans la nuit de dimanche à lundi à Ouagadougou. En plus de la mise en berne des drapeaux, les réjouissances populaires ainsi que toutes les manifestations à caractère récréatif sur l'ensemble du pays et dans les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger ont été interdites.

Le dernier bilan fait état de dix-huit morts (dont sept étrangers) et de huit blessés au cours de l'attaque survenue au café Istanbul situé à l'avenue Kwame N'Nkrumah en plein cœur de la capitale burkinabè. Les deux assaillants encore non identifiés ont également été abattus par les forces de sécurité. Face à la presse lundi dernier, Maïza Sérémé, procureure de la République, a révélé que leur apparence, l'armement utilisé et le mode opératoire rappellent étrangement la double attaque du 15 janvier 2016 au café Cappuccino et à l'hôtel Splendid lorsque 30 personnes ont perdu la vie.

Selon la magistrate, les deux hommes arrivés à moto et armés chacun d'un fusil d'assaut AK-47 et de munitions, étaient «des assaillants très jeunes» qui se sont «rendus au combat pour mourir». L'appel à témoin lancé par les autorités burkinabè permettra d'apporter des renseignements sur les ramifications de cet attentat.

Le président de la République via son compte Tweeter a salué la bravoure de ses soldats qui ont neutralisé les terroristes et rappelé que son pays ne reculera pas face à toute aventure terroriste. «Le vaillant peuple du Burkina Faso opposera une résistance sans concession au terrorisme et aux ennemis du progrès de notre patrie. La lutte contre le terrorisme est un combat de longue haleine», a souligné Roch Marc Christian Kaboré.