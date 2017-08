Sénégal: Elections législatives - Le Conseil constitutionnel valide les résultats provisoires

Le Conseil constitutionnel a publié, ce lundi, les résultats définitifs des élections législatives du 30 juillet dernier. Les 7 sages ont validé les résultats provisoires publiés par la Cour d'appel, il y a quelques jours. Les recours déposés par les partis et coalitions ont été tous rejetés. De ce fait, la répartition des députés par coalition reste inchangée avec 125 élus pour « Bennoo Bokk Yaakaar », 19 pour la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal », 7 pour « Manko Taxawu Sénégal », 3 pour Pur, entre autres.

Les résultats définitifs des élections législatives du 30 juillet 2017 ont été affichés, ce lundi, par le Conseil constitutionnel. Il ressort de ces résultats définitifs publiés par la juridiction suprême de droit constitutionnel qu'il n'y a pas eu de chamboulement car les 7 sages ont validé les résultats provisoires donnés par la cour d'appel, il y a quelques jours. Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il y a eu 6.219.446 inscrits pour 3.337.494 votants, 27.059 bulletins nuls soit 3.310.435 suffrages valablement exprimés et un taux de participation de 53,66 % ; le quotient national a été établi à 55.174.

Le Conseil constitutionnel a confirmé que la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » a remporté la majorité avec 125 députés en comptabilisant 1 67.761 voix. La coalition présidentielle s'est retrouvée ainsi avec 95 députés issus de la liste majoritaire et 30 députés issus de la liste proportionnelle. En deuxième position des résultats définitifs du Conseil constitutionnel, il y a la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal » de l'ancien président Me Abdoulaye Wade qui s'est retrouvée avec 552.095 voix et 19 députés, à savoir 10 représentants issus de la liste proportionnelle et 9 issus de la liste majoritaire. Me Wade et compagnie ont conservé leurs 5 députés de Mbacké malgré le recours déposé par Abdou Mbacké Ndao de « Bennoo Bokk Yaakaar ». En troisième position, il y a la coalition « Manko Taxawu Sénégal » dirigée par le maire de Dakar, Khalifa Sall, qui s'est retrouvée avec 388 188 voix pour 7 députés issus tous de la liste proportionnelle. Cette liste a définitivement perdu la bataille de Dakar. Créant la surprise, le Parti pour l'unité et le rassemblements (Pur) a vu ses chiffres provisoires confirmés par le Conseil constitutionnel (155.407 voix et 3 députés).

Au lendemain de la publication des résultats provisoires par la Cour d'appel, il y avait des recours déposés par plusieurs coalitions ou partis au greffe du Conseil constitutionnel. Cependant, il n'y a eu que trois recours qui ont été jugés recevables par les 7 sages par leur forme, qui après études, les ont tous rejetés. Il s'agit du recours déposé par « Bennoo Bokk Yaakaar » «tendant à l'annulation du vote à Touba et à la reprise du scrutin dans tout le département de Mbacké» ; du recours déposé par la coalition gagnante « Manko Wattu Sénégal », «tendant à l'annulation des suffrages obtenus par la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » dans le département de l'Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord» et de la requête déposé par le camp de Khalifa Sall «tendant à l'annulation des élections législatives du «30 juillet 2017». Ces 3 coalitions ont été toutes déboutées par le Conseil constitutionnel qui a maintenu les résultats publiés dans ces circonscriptions.