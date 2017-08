Mali: Marchés Publics - L'ARMDS arme les collectivités locales et le secteur privé

Deux sessions de formation destinées à renforcer les capacités des acteurs de la commande publique sur les procédures nationales de passation, d'exécution, de contrôle et de règlement des marchés publics et des délégations de service public a été organisés par l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sous la présidence de Dr Alassane Ba.

A cette occasion, Dr Ba a fait savoir qu'en 2016, 1627 marchés ont été passés par les autorités contractantes pour un montant total de 696 095 265 670 FCFA soit plus du double du volume des marchés passés en 2010 qui s'élevait à 313 984 283 869 FCFA.

«Conscient de l'importance des marchés publics dans le développement d'un pays, la formation de l'ensemble des acteurs de la commande publique devient une priorité de la plus haute importance», estime le président de l'ARMDS.

Il a rappelé qu'en 2016, année de la première mise en œuvre de la stratégie de formation, 1446 acteurs ont été formés à Bamako et dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti.

A la date d'aujourd'hui, 891 acteurs dont 154 femmes ont déjà été formés à Bamako et dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Présentement, quatre sessions de formation sont en cours au bénéfice des acteurs du District de Bamako et de la région de Mopti. D'autres sont en cours de préparation notamment celles qui seront destinées à la famille judiciaire et aux acteurs de la société civile.

Il a précisé qu'il a l'espoir qu'à l'issue des présentes sessions de formation que ces acteurs seront mieux outillés pour réussir leur mission en matière de préparation des Dossiers d'Appel d'Offres et d'analyse surtout des offres afin de proposer, conformément à la règlementation, un attributaire provisoire.