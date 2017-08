Tunisie: Une équipe complémentaire

Ces jeunes ont, en effet, mérité la confiance placée en eux, à travers leur application technico-tactique, et surtout leur souci de s'intégrer parmi la composante globale de l'équipe, où Meriah, Aouadhi et Hannachi demeurent les atouts maîtres de l'équipe.

Revoilà Jridi

On s'attend ce soir à revoir le gardien, Rami Jridi, reprendre son poste de titulaire, après avoir manqué durant plus d'un mois sa place parmi l'équipe au cours des tests amicaux, et ce, pour des raisons de santé.

Le joueur vient, en effet, de se remettre des problèmes musculaires qui l'avaient contraint au repos forcé. Son suppléant lors des rencontres amicales disputées par les siens, en l'occurrence Mohamed Hédi Gaâloul, n'avait pourtant pas démérité, faisant preuve lui aussi de beaucoup de métier...

En somme, les solutions de rechange existent dans l'effectif, en dépit de la sanction pénale émanant de la Fifa, et qui interdit au club toute opération de recrutement durant l'année 2017, et ce, au cours des deux mercatos hivernal et estival.

Aussi, bon gré mal gré, l'occasion a été propice pour puiser dans le cru des solutions de qualité.

L'apport du public

Pour le moment, l'équilibre collectif de l'équipe est retrouvé ; encore faut-il assurer aux nouveaux «arrivés» les conditions propices pour mieux démontrer leur talent.

C'est ce que le staff technique attend du public au cours des prochaines «sorties» de l'équipe. Celle d'aujourd'hui en est une. Son apport moral aura assurément une incidence marquante sur le comportement de l'ensemble en quête de confiance.

L'option tactique, qui sera appliquée, accordera un intérêt particulier au volet offensif, ce qui ne peut qu'inciter le public à venir en grand nombre.

Formation probable :

Jridi, Methlouthi, Dagdoug, Meriah, Ben Salah, Aouadhi, Sokary, Amdouni, Hannachi, Ben Ali et Chaouat.