Sierra Leone: Des intempéries sèment la désolation

De fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain et tué plusieurs centaines de personnes lundi dernier.

Mardi en fin d'après-midi, le bilan des inondations qui ont touché lundi Freetown, la capitale de la Sierra Leone, était lourd. Selon la Croix-rouge locale, 312 personnes ont succombé aux intempéries et l'on enregistre plusieurs milliers de sans-abri. Au moment où nous mettions sous presse, les services de secours s'activaient encore dans les zones dévastées et l'on craint que le décompte macabre ne s'alourdisse.

Lundi à la suite de fortes pluies, un glissement de terrain a eu lieu et les rues de Freetown se sont transformées en rivières en crue, avec des maisons emportées. Depuis lundi, le gouvernement de la Sierra Leone est mobilisé. Il s'est réuni d'urgence pour organiser les secours. Le chef de l'Etat, Ernest Bai Koroma, s'est adressé à ses compatriotes pour déplorer cette catastrophe et appeler à l'unité du pays. « Notre nation est une nouvelle fois aux prises avec le chagrin. Beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie, beaucoup plus encore ont été gravement blessés, et des millions de dollars de biens ont été détruits par les flots et les glissements de terrain qui ont touché Freetown », a-t-il déclaré.

Il s'agit effectivement d'un nouveau drame pour la Sierra Leone, déjà durement frappé ces dernières années par l'épidémie Ebola et par une longue guerre civile. En Sierra Leone, il pleut six mois par an et les inondations menacent en permanence la capitale Freetown, notamment. Lundi c'est la localité de Regent, à flanc de montagne sur les hauteurs de Freetown, qui a été particulièrement frappée.

Après une nuit de pluies torrentielles, la colline s'est effondrée, balayant des dizaines de maisons. La ville qui abrite environ 1,2 million d'habitants, voit régulièrement ses habitations précaires emportées par des pluies torrentielles. En septembre 2015, des inondations avaient fait 10 morts et laissé près de 10 mille personnes dans la rue.