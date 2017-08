Sénégal: Victoire de « Benno » aux législatives - Les remerciements de Macky Sall aux militants

Le leader de la Coalition, « Bennoo Bokk Yaakaar », Macky Sall, a adressé ses remerciements aux militants de la mouvance présidentielle suite à la proclamation définitive des résultats du scrutin.

« Je voudrais, à cette occasion, remercier l'ensemble du corps électoral dont la mobilisation, à hauteur de 53,66 % des inscrits, en nette progression par rapport aux scrutins législatifs précédents, témoigne de la maturité politique du peuple sénégalais et de la vitalité de notre démocratie », a écrit Macky Sall dans une lettre adressée aux militants et sympathisants de la coalition, Bby. « Dans une élection démocratique, libre et transparente comme la nôtre, chaque voix compte, c'est à vous, chers militants et sympathisants, hommes et femmes de tous âges que nous devons cette belle et éclatante victoire. Vous méritez nos remerciements et notre gratitude », a ajouté Macky Sall.

Le président Sall a aussi félicité « le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne, les candidats, élus ou non, ainsi que tous les leaders nationaux et responsables locaux de la coalition Bby pour le temps précieux et les efforts immenses consacrés à la campagne ». « Sous la conduite dynamique de notre tête de liste nationale et des différents candidats sur les listes départementales, la mobilisation exceptionnelle de tous et toutes a permis de mener une campagne électorale intelligente, intense et victorieuse », a dit Macky Sall.

Le leader de Bennoo dit avoir personnellement suivi la mobilisation massive et l'accueil chaleureux et enthousiaste qui ont jalonné la campagne de Bby. « Cette mobilisation et cet accueil traduisent la grande satisfaction de nos populations pour nos réalisations, mais également leur adhésion totale à nos projets et programmes pour le futur », a souligné le chef de l'État. « Un constat est, en effet, aujourd'hui, clair et unanime partout à travers le pays. Ce constat, c'est que notre vision, celle d'Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, est en train de produire ses pleins effets pour un développement inclusif, dans l'équité et la justice sociale », a-t-il ajouté.

Cette politique a été possible « grâce aux performances réalisées à travers les projets du Plan Sénégal émergent, ainsi que les programmes novateurs engagés tels que le Pudc, le Puma, le Promovilles, la Couverture maladie universelle et les Bourses de sécurité familiale ». Macky Sall a indiqué que le sens et l'essence de l'action politique sont de conduire les dynamiques qui mènent au progrès et au bien-être de tous. Il a dit être « convaincu que la finalité première de l'engagement politique, c'est de servir un idéal dont le seul dessein réside dans l'amélioration des conditions de vie du peuple, seul détenteur de la souveraineté ». Cela, a-t-il insisté, « la vérité des urnes l'a encore démontré le 30 juillet ».

C'est pourquoi, le leader de Bennoo a estimé que les élus resteront fidèles à cet idéal qui réunit les militants de Bby. « Je ne doute pas que vos élus resteront fidèles au mandat que vous leur avez confiés le 30 juillet, tout en étant à votre écoute constante, afin de bâtir, avec vous, un Sénégal encore plus radieux, dans le sillage du contrat social qui nous lie : Bennoo Bokk Yaakaar ! », a-t-il recommandé.