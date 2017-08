Tunisie: Tiré par les cheveux

SG : Naouara, Nefzi, Haj Mabrouk, Ben Sassi, Abbès, Mida, Guesmi, Melliti, Gharsallaoui, Abudo (Mansour), Gmach.

JSK : Kalaï, Helali, Hamdi, Bacha, Badgé, Sylla, Bnina, Laâmari, Chehaïbi (Jelliti), Zaïdi, Abbès.

Gérard Buscher et ses hommes peuvent être heureux d'avoir la JSK comme premier adversaire de la saison 2017/2018, car face à une autre équipe mieux outillée, mieux préparée, le SG aurait sans aucun doute éprouvé toutes les peines du monde pour s'octroyer ses trois premiers points de la saison.

La première mi-temps jouée sur un rythme assez lent, décousu, haché, voire monotome, a montré que la «Stayda» est très loin de son visage de la saison écoulée puisqu'elle n'a pas pu mener la vie dure à un ensemble aghlabide fortement amoindri, avec à sa tête l'entraîneur adjoint Salem Ghédami qui passera la main dans les prochains jours à Pascal Janin confirmé comme premier entraîneur.

Terminée sur le score de 0-0, la première période du jeu a obligé le coach local, Gérard Buscher, à faire quelques rectifications et chercher surtout la profondeur en attaque en faisant sortir Khaled Gharsellaoui qui a raté son baptême de feu avec le Stade Gabésien. Si le volume de jeu n'a pas atteint un niveau de qualité, l'efficacité a été au rendez-vous à un moment on ne peut plus idéal.

Mohamed Amine Nefzi tire en force, Ali Kalaï, surpris, ne peut que repousser le ballon, et Isaka Abudo ne se fait pas prier pour bien ajuster et reprendre le cuir dans la cage aghlabide. Avec un but d'avance très précieux, le SG a tout fait pour sauvegarder ce mince acquis alors que la JSK, n'ayant pas les moyens physiques et techniques de redresser la situation, n'a fait que constater les dégâts.