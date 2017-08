Egypte: Karim Hafez - L'Egyptien retrouve le RC Lens

Le Lierse prête à nouveau Karim Hafez pour la saison. Il évoluera à Lens cette année. Déjà prêté chez les Sang et Or la saison dernière, le jeune latéral gauche égyptien retourne dans le Nord après des négociations ratées avec Fribourg.

Son intégration ne devrait pas poser de problème puisque ce jeune latéral gauche connaît bien les lieux.

En effet, Karim Hafez était déjà présent la saison dernière au RC Lens et compte bien ne pas revivre la même désillusion à la fin de l'exercice 2017/2018. Le défenseur égyptien de 21 ans a disputé la saison passée avec les Sang et Or 23 rencontres de Ligue 2 (3 passes décisives).

Comme l'apprend Foot Mercato, un accord a finalement été trouvé avec Lens pour un second prêt, avec option d'achat.

Karim Hafez, s'est dit « très heureux de revenir au Racing. »

« Je suis très heureux de revenir au Racing. J'espère que tous ensemble nous pourrons faire notre boulot pour monter en Ligue 1 ! Je retrouve une partie de mes anciens équipiers.

Je suis très content de jouer à nouveau avec eux ! J'ai reçu de nombreux messages des supporters sur les réseaux sociaux. Ils voulaient me voir revenir à Lens. C'est très gentil de leur part.

Ça me donne beaucoup d'énergie et de motivation ! J'ai tout donné pour l'équipe la saison dernière et j'espère le refaire cette année. Je ne pouvais pas leur répondre car ce n'était pas encore officiel. Mais je le ferai ! » a déclaré le joueur.