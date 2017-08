Sénégal: Bilan des législatives de Aj/Jotna - Upahotep Kajor Mendy charge Wade et Aissata Tall Sall

Suite à la sortie du «pape du sopi», le mercredi 09 août, où il s'est insurgé contre l'actuel Président avant de déclarer «ne plus participer à aucune élection organisée par Macky et son gouvernement», le porte-parole du directeur de Dakar Dem Dikk, Moussa Diop, a enfourché son cheval de bataille en apportant sa réplique samedi, 12 août.

Upahotep Kajor Mendy charge Wade et qualifie cette décision « d'égoïste et d'irresponsable». Il nargue Aïssata Tall Sall et s'en prend à Mankoo Taxawu Senegaal.

«Nous avons entendu récemment à travers les médias, que l'ancien chef de l'Etat Abdoulaye Wade a organisé un point de presse où il disait tout et son contraire, cela se comprend, il est tombé sur plus dur que lui, sur des Sénégalais qui ont compris son jeu et qui ne veulent pas se faire berner. Il est frustré, cela se comprend bien», ces paroles sont du secrétaire de la communication de AG/Jotna.

Comme si cela ne suffisait pas, Upahotep Kajor Mendya a remué le couteau dans la plaie en targuant l'ancien président Abdoulaye Wade «d'égoïste». «Quand il dit qu'il ne va plus participer à des élections organisées par le président Macky Sall, je pense que ce ne sont pas des paroles de responsable.Sachant qu'il est condamné parce qu'il ne peut plus se présenter, sachant également que son fils est inéligible au vu de notre Constitution, donc il ne veut pas que quelqu'un d'autre de son parti ou de sa coalition puisse se présenter. Ceci est irresponsable et égoïste, nous lui demandons de revenir à la raison, à comprendre que l'essentiel est ailleurs et il faut continuer à faire en sorte que les Sénégalais soient épanouis», renseigne Upahotep Kajor Mendy.

S'en prenant, par ailleurs, à la coalition Mankoo Taxawu Senegaal, le secrétaire national chargé de la communication de AJ/Jotna estime que « Abdoulaye Wade est dans son rôle d'opposant et cela est symptomatique de la classe politique sénégalaise. Des jeunes comme Barthelemy Diaz, Khalifa Sall ou Bamba Fall ont prouvé lamentablement leur échec. Quand on voit un papi de 92 ans coiffer au poteau Mankoo Taxawu Senegaal, il y a lieu de se poser la question quel est le véritable rôle de MTS », renchérit le porte-parole de Me Moussa Diop.

Même s'il se dit satisfait du score obtenu lors des législatives à Podor où ils ont remporté 23 des 24 communes que compte le département, Upahotep a porté un doigt accusateur sur Me Aïssata Tall Sall, leur principal rival dans la localité. Pour lui «maître Aïssata Tall Sall a joué sur la fibre locale en disant aux Podorois que le Président Macky Sall n'a pas investi un de leur fils sur la liste, qu'il a envie de donner tout à Ndioum, qu'il va amener l'aéroport de Podor à Ndioum et qu'il ne s'intéressait pas à eux. Piège dans lequel certains sont tombés». Et de conclure : «Nous sommes satisfaits généralement parce que sur les 22 communes que compte le département de Podor, nous avons remporté haut la main les 21».