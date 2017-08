Afrique: Commission économique pour l'Afrique - Le comité consultatif de «Africa Hall» tient sa première réunion

Les membres du comité consultatif nouvellement constitué du projet de rénovation de «Africa Hall» se sont réunis le jeudi 10 août 2017, à la Commission économique pour l'Afrique (CEA), à Addis-Abeba pour délibérer sur leur rôle à jouer pour garantir le succès du projet.

Selon un communiqué, le comité, qui est entré en vigueur le 1er août 2017, est composé de six membres à plein temps et de trois membres de droit et ce sous la présidence d'Albert R. Chimbindi, Ambassadeur du Zimbabwe en Éthiopie.

Dans son allocution de bienvenue, le Secrétaire exécutif adjoint de la CEA, Abdalla Hamdok, déclare aux membres du comité que la Commission est «vraiment reconnaissante et extrêmement ravie que vous ayez tous accepté de faire partie de ce projet, qui symbolise l'histoire de l'Afrique».

Hamdok leur a fait une brève présentation de la signification culturelle et historique de «Africa Hall», en soulignant que «c'est le lieu de naissance de l'OUA». Pendant ce temps, dans le but de faire démarrer le comité, le responsable du projet-Antonio Baio- a fait un exposé sur les aspects du projet de rénovation qui ont été réalisés et ce que semble être le plan pour les prochaines étapes.

En sa qualité de Président, M. Chimbindi remercie la Commission pour sa nomination et déclare que cette première réunion est «cruciale car elle nous donne l'occasion de rencontrer d'autres membres de l'équipe, de se familiariser avec le projet, de discuter et de comprendre les termes de référence et de s'accorder sur la voie à suivre».

Le projet de rénovation « Africa Hall » a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies (AG) en 2015 pour un budget d'environ 57 millions de dollars. L'AG a ensuite encouragé la création d'un conseil consultatif « indépendant et impartial, avec ses membres reflétant une large représentation géographique tout en assurant l'expertise requise ».