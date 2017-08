Congo-Kinshasa: Jusqu'où ira le conseiller spécial Luzolo Bambi ?

Après deux tentatives contrecarrées, le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux vient de transmettre au Procureur général de la République de nouveaux dossiers de malversations financières et de détournement des deniers publics. Dès lors, quelle chance de succès accorder cette énième démarche de Luzolo Banmbi sans le soutien du président de la République ?

Le conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le professeur Luzolo Bambi, a saisi le 4 août le Procureur général de la République (PGR). Dans sa correspondance, Luzolo Bambi a transmis au PGR huit dossiers sales portant sur le détournement des deniers publics, la malversation financière et autre scrimes économiques perpétrés aussi bien par des gestionnaires proches du pouvoir que par des entreprises privées ayant bénéficié depuis toujours de largesses du pouvoir.

A cet effet, le conseiller spécial compte sur le « sens élevé du patriotisme et de justice » du PGR pour « aider le chef de l'Etat à combattre la fraude fiscale et douanière, la fuite des capitaux et le non-rapatriement des devises, la spoliation des immeubles de l'Etat ainsi que le détournement des deniers publics ».

En temps normal, le PGR pouvait se saisir lui-même de toutes les infractions et crimes économiques dénoncés par les médias, les ONG nationales et internationales, les organisations syndicales, et même par des institutions multinationales comme les Nations unies. Hélas ! Cela a été rarissime ces dix dernières années.

Pire, des cas avérés de détournement des deniers publics et de malversation financière n'ont jamais été suivis de procès. Bien des mandataires publics proches du pouvoir ont été juste suspendus pour cause de malversation financière ou de détournement des biens de l'Etat sans qu'il y ait une plainte en justice, encore moins de procès. Des cas pareils sont légion ces dix dernières années en RDC.

Dès lors, la démarche de Luzolo Bambi, qui n'est pas à la première tentative, intrigue. Des observateurs se posent plusieurs questions. S'agit-il d'une démarche personnelle du conseiller spécial Luzolo Bambi ? Ou plutôt, cette démarche est l'initiative du président de la République, magistrat suprême ?

Joseph Kabila l'énigmatique

La démarche du conseiller du chef de l'Etat reste incomplète en ce que plusieurs dossiers similaires ont été ignorés sinon jetées déjà dans les oubliettes. D'ailleurs, par deux fois, le conseiller spécial du chef de l'Etat a été recadré voire bloqué dans ses démarches de dénoncer les détournements des deniers publics et autres maffieux de la République. C'est la preuve que Luzolo Bambi n'a jamais été soutenu dans ses dénonciations ni par le Parlement, contrôlé par la Majorité présidentielle, encore moins par les cours et tribunaux.

Quelle chance peut-on alors accorder à cette énième démarche du conseiller spécial du chef de l'Etat en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme si elle est de sa propre initiative ? Est-ce que Luzolo Bambi a les épaules aussi fortes pour s'attaquer seul au réseau maffieux de la RDC ?

Tout aussi, si ces dénonciations sont l'initiative du président de la République, comment se fait-il qu'elles ne sont pas soutenues par les autres institutions publiques ? Aux dernières nouvelles, le Procureur général de la République a transmis la correspondance de Luzolo Bambi à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ! Un autre fait intriguant. Pourtant, le conseiller spécial, comme tout Congolais, peut saisir les cours et tribunaux. Alors, pourquoi réserve-t-on toujours une fin de non recevoir aux saisines de Luzolo Bambi ?

Aussi Luzolo Bambi est-il professeur de droit pénal. Il enseigne notamment la procédure pénale. Pourquoi devait-il déposer un dossier au bureau du PGR s'il devait être destiné à la Cour d'appel de Kinshasa? Comment comprendre qu'un éminent professeur de droit pénal ne soit pas compris par un haut magistrat ? Est-ce juste un cas de juridisme ou plutôt un combat d'arrière-garde entre les deux personnalités? Pourquoi deux personnalités au service d'un même régime ne sont pas en mesure de coaliser pour mettre hors d'état de nuire les maffieux qui privent la République des milliards de dollars ? Il y a anguille sous roche. Le régime de Kinshasa n'est pas encore prêt à bouffer ses « serviteurs ».

Seul le soutien du président de la République peut donner une caution aux dénonciations du conseiller spécial. Seulement, le président de la République est resté jusque-là indifférent voire énigmatique aux actions de son conseiller spécial ? Certains observateurs sont convaincus que Luzolo Bambi est en train d'agiter une épée en bois.

Quoiqu'il en soit, avec la suite réservée à la démarche de Luzolo Bambi, l'opinion saura si celle-ci a été soutenue ou pas par le président de la République. A ce stade, tout indique que le conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption n'a aucun soutien à un quelconque niveau de la pyramide du pouvoir. C'est ce qui rendrait plus compliquée sa tâche.