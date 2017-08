Congo-Kinshasa: Tôt ou tard

Rien n'est gratuit en ce bas monde. Tout s'expie, le bien comme le mal, se paie tôt ou tard. Ceux d'entre les humains qui croient planer indéfiniment au-dessus de la mêlée, se trompent éperdument. On finit par rendre compte, à un certain moment de sa vie, de la manière dont on a vécu. Cette réalité n'échappe à aucun secteur de la vie humaine.

Ceci tient également de toutes les révélations du dernier rapport des Nations unies sur le dossier Kamuina Nsapu, spécialement avec le double meurtre de deux agents onusiens dans le Kasaï Central. Qu'on le veuille ou non, ce genre de crimes ne resteront pas classés dans les tiroirs, ni leurs auteurs impunis. Des gens devront répondre un jour devant la justice internationale. Quelle que soit l'usure du temps. En fait, « rien ne se perd, tout ce qu'on tait devant, tôt ou tard, on le sort par derrière », disait un philosophe.

On peut opprimer, brimer, museler, tuer, assassiner... un jour, chacun rendra compte de ce qu'il aura produit et comment il a vécu. Chacun récoltera ce qu'il a semé. Les politiciens et leurs acolytes qui croient tout se permettre, se trompent.

En dépassant le cap du 19 décembre 2016, date de la fin du second mandat du président de la République, l'Accord de la Cenco a calmé les ardeurs de la population. Mais, si tout le monde avait respecté les règles établies, c'était la moins mauvaise solution. Hélas, certains ont opté pour la voie de la violence ; d'autres lancent un défi au peuple, en multipliant des manœuvres dilatoires qui retardent la tenue des élections. Pourvu qu'on glane quelques années de plus. Or, agir ainsi, c'est ignorer que chacun devra rendre compte personnellement de la gestion de sa portion de pouvoir.

Que dire ? On ne gagne pas une guerre en se lançant les cranes humains sur la figure. On ne bâtit pas un État de droit ou une démocratie sur les cadavres de ses compatriotes. Leur sang criera vengeance. Tôt ou tard.