Sénégal: Préparation Afrobasket masculin 2017 - Entre doutes, motivations et forfaits

Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal de basketball, Porfirio Fisac de Diego aura entre ses mains 15 joueurs pour poursuivre en Espagne la préparation de l'Afrobasket co-orgnanisé par le Sénégal et la Tunisie au mois de septembre prochain.

Après quatre jours d'entraînement à Dakar, le technicien espagnol a rassuré lundi 14 août, veille de leur départ, sur l'attitude et l'implication de ses joueurs et fait part de son ambition de faire le maximum dans la compétition. Mais Porfirio Fisac de Diego a fait part de sa préocccupation, sur le cas de son meneur Xane D'Almeida et l'incertitude qui plane sur sa participation au tournoi final.

Le meneur des Lions risque tout bonnenment de faire une croix à cette afrobasket. A l'image de George Niang et Moussa Diagne qui sont d'ores et déjà forfaits. Le cas de Gorgui Sy Dieng qui n'a pas encore foulé les parquets pour des raisons administratives (paiement d'une assurance), a également été évoqué par le technicien espagnol.

Les Lions ont pris la direction de l'Espagne, pour entamer la préparation de l'Afrobasket masculin qui se joue entre Dakar et Tunis à partir du mois de septembre prochain. L'entraineur Porfirio Fisac de Diégo va engager le stage avec un groupe de 15 joueurs. Faisant ce lundi, l'état de la préparation, le coach espagnol a déclaré être sûr de compter sur des joueurs impliqués et motivés sur le travail effectué depuis le début de la préparation il y a quatre jours.

«Cela fait quatre jours qu'on a commencé à travailler et il va devoir vite prendre une décision et réduire le groupe. Aujourd'hui, l'attitude des joueurs et leur implication sont extraordinaires. Avant de demander quoi que ce soit, je vous demande d'être positifs pour aider les garçons. Les garçons ont une grande motivation», a-t-il indiqué face aux journalistes.

« Je suis très motivé de houer devant le public du Sénégal»

L'entraineur des Lions en a profité pour afficher son ambition d'aller le plus loin possible dans la compétition et montrer son enthousiasme de se retrouver devant le public sénégalais. «C'est très important pour le Sénégal d'organiser ce championnat. J'ai eu la chance de venir assister à des matches du Sénégal ici lors des éliminatoires. Comme sélectionneur, je suis très motivé de jouer devant le public du Sénégal. Par rapport à mes prétentions, je ne joue jamais pour perdre. Si je suis ici c'est pour essayer d'être le meilleur. Ma philosophie, c'est faire le maximum, de gagner le match suivant et gagner celui d'après et ainsi de suite. Et si certains des joueurs et les gens ici pensent que le championnat est déjà gagné, vous ne m'aidez pas. Il faut gagner chaque match et s'améliorer chaque jour. On verra quel sera le résultat. Si on est plus famille que les autres équipes, on gagnera le prochain match», confie- t-il.

«On espère que Gorgui Sy Dieng sera là le plus vite possible»

Faisant l'état de la préparation, le sélectionneur des Lions est revenu sur le cas de Gorgui Sy Dieng dont l'absence sur les parquets reste suspendue au règlement de sa police d'assurance. «La fédération est en train de tout faire pour règler le cas Gorgui. Les dossiers administratifs avec la Nba ne sont pas faciles. Nous l'admettons. Mais, je suis toujours en contact avec Gorgui, il est en contact permanent avec la fédération. S'il y a des difficultés aussi c'est la Nba qui doit travailler et on espère qu'il sera là le plus vite possible », souligne- t-il.

«La rééducation de Xan D'almeida est très compliquée voire impossible»

Porfirio Fisac de Diégo a toutefois dit son inquiétude sur le cas de Xane d'Almeida qui a encore fait planer des doutes sur sa participation Après avoir rejoint le groupe jeudi dernier, le meneur des Lions n'est toujours pas en possession de tous ses moyens suite à une blessure qu'il a contracté depuis la fin de saison. «Durant la phase de travail en Espagne la fédération m'a donné l'autorisation de continuer avec 15 joueurs et nous comptons nous déplacer avec ce groupe de 15. On sait que la rééducation de Xan d'Almeida est très compliquée voire impossible. Tout le staff médical avec le préparateur physique travaillent toute la journée avec Xan afin qu'il soit opérationnel pour le championnat. Mais les options sont très faibles», précise t-il, avant d'ajouter : «Ce sera très compliqué pour Xan d'Almeida d'être présent dans la compétition. Depuis que j'ai su la blessure de Xan, c'était clair dans ma tête que les options allaient être faibles. Mais j'ai des idées claires sur un éventuel remplaçant de Xan D'Almeida».

Une croix sur Georges Niang et Moussa Diagne

Le coach des Lions a, dans la foulée, fait une croix sur Georges Niang et Moussa Diagne dont la présence dans le groupe est plombée par des blessures. «Par rapport à Georges Niang, il revient d'une blessure et j'ai pris la décision de le laisser se reposer. Déjà Xan est blessé et je ne pourrais pas prendre le risque de mettre un autre joueur blessé dans le groupe. Avec Moussa, j'ai personnellement parlé avec lui et j'ai décidé en commun accord de se passer de lui », fait-il savoir. Sur la situation des binationaux, Lamine Samb et Clevin Hannah, auxquels le règlement de la Fiba exige de faire le choix, le sélectionneur promet une solution le moment venu. « Il faut être prudent parce qu'à l'heure actuelle, il y a deux joueurs qui sont dans ce cas et on va essayer de tout faire pour voir qui va jouer avec la sélection. Pour l'instant, je ne peux pas trop avancer sur ce dossier parce que c'est problème administratif. Ces choses prennent du temps. Je ne peux pas répondre lesquels de ces binationaux vont devoir être sélectionnés pour la compétition», a répondu. Porfirio Fisac.