Cameroun: La crise camerounaise assurera la victoire prochaine de Paul Biya en 2018

La politique est une science qu'il faille penser, la politique n'est pas une science molle comme certains le croient, la politique est une science dure.

On peut poser des principes de bases et savoir comment on trouvera des réponses. l'opposition camerounaise n'a pas ce penseur de base, pour eux c'est un sommet lointain. depuis 1990 il n'y a que des erreurs dans la classe politique de l'opposition et dans leur vision idéologique, premièrement ce manque d'arrière garde révolutionnaire. Les descendants des pères fondateurs de ces erreurs continuent sur les mêmes traces, le lourd héritage de l'ignorance, il y a pourtant parmi eux des diplômés hors pairs.

Souvent on a envie de les soutenir mais après un ou deux actes barbares on a honte de ce qu'on découvre et on se décourage parce notre amour propre ne nous pousse pas à voir notre président comme ce que nous voyons devant nous. Cela choque en même temps que ca revolte. Je suis pour la création d'une grande école pour la formation des hommes politiques de l'opposition, c'est important pour une institution, ce sera bénéfique, on ne se lève pas un matin pour devenir leader politique, les erreurs qu'ont commis des hommes dans l'histoire on amené des pays comme l'Allemagne dans l'impasse deux fois de suite, l'Allemagne paye cela jusqu'ici. Il ne nous reste qu'à soutenir Paul Biya il est le diable le moins mauvais. On choisit toujours le diable qu'on connaît. Tout porte à croire que l'homme Biya est non seulement un intellectuel mais aussi un stratège. Il est comme une étoile dans le maillot des lions. Et les lions ont cinq étoiles. Dans cette crise anglophone qui fait semblant de se radicaliser, c'est paul biya qui part gagnant parceque cela renforce son autorité.

L' opposition camerounaise a une fois de plus failli a sa mission. Elle s'est une fois de plus essoufflée à l'approche des échéances électorales, elle va encore échouer, pourtant elle avait tous les arguments pour faire un bon score en 2018. La diaspora qui vient à son renfort elle même est pernicieuse et maladroite dans sa stratégie, dans les prochains jours, ne soyez pas surpris de voir des marches de soutien à Paul Biya et la demande de sa candidature ; voilà ce que les erreurs provoquent, quand on convoque les professionnels en football, ils viennent c'est pour bien jouer, la diaspora politique devait être aussi comme ça. mais, elle n'est pas brillante, elle touche toujours le fond de la médiocrité et elle continuer à creuser. Ils ont osé bruler notre drapeau comme ci c'était le drapeau de Paul Biya. Une autre erreur de stratégie, la diaspora n'a pas toujours des personnes futées, elle se retrouve avec en son sein avec beaucoup de désœuvrés et de frustrés.

Ces gens qui sont encore devant les stress de survie en occident mais qui pour des raisons de désœuvrement se mêlent à la politique pour meubler leur temps.

La crise anglophone va encore assurer la victoire prochaine de Paul Biya. Sa réputation va grandir plus que par le passé, tout le monde dira : il est l'homme qui fait la paix, s'il part c'est le désordre. Et les gens ont raison. Il y aura un soutien massif pour le président paul biya car il restera le seul capable d'assurer la paix au Cameroun. Paul Biya est celui qu'il faut à la tête du Cameroun ne fut ce que pour la paix. Cette paix qui fait partie intégrante des valeurs de notre nation et à laquelle nous sommes tant attachés, on ne le laissera personne nous l'arracher. Voilà une fois de plus, une opposition qui rate l'occasion de s'organiser stratégiquement et c'est désolant.

Tout simplement parce que les gens ne se forment pas et ne comprennent pas la géopolitique africaine. Entre Paul Biya et la guerre, le choix des camerounais est fait. Et c'est ça l'Afrique elle veut toujours faire l'amour au temps du choléra, le printemps arrive, elle n'est pas réveillée. Puis elle passe le temps à pleurer, crier, pourtant son ignorance crasse est patente. Aujourd'hui j'ai voulu vraiment écrire sans passion aucune. Comme les lacunes sont énormes dans cette soi-disant opposition, consolidons les bases ce n'est quand même pas la routine si c'est ça qui nous délivre.