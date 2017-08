Cameroun: 18è Journée internationale de la Jeunesse - Mounouna Foutsou invite les jeunes à devenir acteurs de la société

Le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec), l'a scandé le 12 aout dernier à Yaoundé alors qu'il présidait cet évènement célébré sous le vocable de « Youth building peace ».

Reconnu pour son humilité proverbiale, Mounouna Foutsou le Minjec, était alors pour la cérémonie de la 18è Journée internationale de la jeunesse qu'il a présidée le 12 aout 2017 au musée national de Yaoundé, entouré de jeunes de divers associations et mouvements venus en masse le rencontrer. A ces derniers, l'ancien secrétaire d'Etat aux Enseignements secondaires, a demandé de « ne plus être des figurants, mais des acteurs de la société ».

Pour Mounouna Foutsou qui invite ainsi les jeunes à plus d'engagement dans la société, ces derniers, « ont une place au sein de la société et au sein des organes de gestion qu'ils doivent saisir ». Et pour étayer ses propos, le Minjec a déclaré que le gouvernement, pour ce faire, a mis en place, plusieurs programmes de soutien aux projets des jeunes. Sur ce volet, il a entre autres cité, le Plan Triennal Special - Jeunes (PTS-Jeunes) doté de 102 milliards FCFA. Un exemple majeur qui selon le ministre, témoignage de la volonté de l'Etat, à ouvrir la haute sphère administrative aux jeunes.

A côté de ce PtS-Jeunes, Mounouna Foutsou a souligné l'importance du programme d'appui à la jeunesse rurale et urbaine (Pajer-U), du programme d'insertion sociale des jeunes par la création de micro-entreprises de fabrication du matériel sportif (Pifmas) ou encore du Fond national d'insertion des jeunes (Fonij). Autant de structures qui à l'en croire, devraient permettre aux jeunes porteurs de projets créateurs d'emplois, de se réaliser, et ainsi de participer effectivement au développement de la nation camerounaise.

Et Mounnouna Foutsou de rappeler les fondements de l'évènement : « La journée du 12 Août a été désignée comme Journée internationale de la jeunesse à la faveur d'une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle vise entre autres à amener les jeunes à s'approprier le programme d'action mondiale pour la jeunesse décliné dans les domaines que sont : l'éducation, l'emploi, la santé, l'environnement ».

Vivement qu'avec toutes ces structures d'appui mises en place par les pouvoirs publics, les jeunes, ne fassent plus que preuve de sérieux, de civisme et de probité, et deviennent véritablement des engagés de l'action sociale.