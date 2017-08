Cameroun: Ngouo Woungly Massaga - «L'épiscopat doit excommunier le président de la République»

Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite dans la métropole économique ?

Toute l'opinion sait que j'ai démissionné de l'UPC pour adhérer au MRC. Tout le monde sait aussi que l'UPC d'aujourd'hui n'est plus l'UPC de Ruben Um Nyobé. Aujourd'hui les gens se battent pour avoir des postes et des prébendes. Pour moi l'Union des populations du Cameroun, c'est l'Union des patriotes pour le changement.

Lorsque les gens ne luttent pas pour le changement, mais contre le changement, cela n'entre pas dans mes convictions. C'est la raison pour laquelle j'ai rejoint le MRC. Je ne suis pas au MRC à la recherche des postes, je veux crédibiliser la donne pour le changement. A ce titre, je ne peux rester indifférent face à l'assassinat de Mgr Jean-Marie Benoît Bala et assister à la mystification de tout notre peuple. On mystifie le peuple sous prétexte qu'on fait confiance à la justice de notre pays, pourtant on sait tous que cette justice est inféodée à l'exécutif.

Je suis à Douala pour interpeller Mgr Kléda, l'archevêque métropolitain de Douala et président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun (Cenc) afin qu'il convoque une session extraordinaire de la vénérable institution. Session au cours de laquelle il sera évoqué l'excommunication de Paul Biya en tant que chrétien catholique. C'est largement à la portée de l'épiscopat. L'église avait excommunié Ruben Um Nyobé qui était chrétien protestant tout simplement parce qu'il avait posé le problème de l'indépendance du pays. Or aujourd'hui, le président de la République gère l'impunité des dizaines de meurtres de princes de l'Eglise et d'hommes de Dieu.

Il ne suffit pas de dire qu'on a porté plainte et qu'on fait confiance à la justice. J'ai eu à porter plainte contre le président de la République pour non-application de l'article 66 de la constitution. Il faudra donc que l'épiscopat inscrive à son ordre du jour l'excommunication du président de la République. Si cela ne leur convient pas, il faut qu'il prenne acte de l'impunité entretenue par le chef de l'Etat, et qu'ils appellent leurs ouailles à prier et à faire des marches dans tous les diocèses du pays afin que lumière soit faite ainsi que la fin de l'impunité.

L'assassinat de Mgr Jean-Marie Benoît Bala devrait être la goutte d'eau qui a débordé le vase. Etant donné que nous sommes en face d'un régime de voleurs, de sectes, d'assassinats monstrueux, il faudrait qu'ils invitent leurs chrétiens à ne plus accorder leurs voix à ce régime-là. C'est tout le message que nous allons adresser à Mrg Samuel Kléda.

Qu'est-ce qui a motivé votre ralliement au MRC ? Est-ce que son idéologie est en droite ligne avec vos convictions ?

L'idéologie, ce sont les militants et les responsables qui la font. Je ne me pose pas cette question à priori. Je viens au MRC pour crédibiliser sa donne politique. Je crois pouvoir apporter un plus grâce à mon activité pour crédibiliser le MRC. Je ne viens pas pour critiquer l'idéologie, je viens plutôt la renforcer. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir si le MRC accepte mes idées ? Je me dis que connaissant ma notoriété, si le MRC me sollicite, c'est qu'il accepte ma contribution.

Qui est-ce qui a sollicité l'autre ? Est-ce vous qui avez sollicité le MRC ou c'est MRC qui vous a sollicité ?

C'est le MRC qui m'a sollicité.