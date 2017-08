Sénégal: Afrrobasket féminin Bamako 2017- Les lionnes appelées a rehausser positivement l'image du Sénégal

En partance à Bamako pour les besoins de l'Afrobasket féminin, l'équipe nationale du Sénégal a reçu ce lundi 14 août, des mains du ministre des Sports, le drapeau national.

Une occasion pour Matar Bâ, de livrer le message du Chef de l'Etat et d'appeler les «Ambassadrices du Sénégal» à rehausser positivement, à travers leurs attitudes sur le terrain de la compétition, l'image du Sénégal. Mais aussi de rééditer l'exploit de 2015 en faisant flotter les couleurs du Sénégal au soir du 27 août en haut du Palais des Sports de Bamako.

Les Lionnes vont rallier Bamako (Mali), ce mercredi 16 août où s'ouvre ce vendredi 18 août, l'Afrobasket féminin 2017. Avec comme mission la défense du titre contiental remporté, il y a deux ans, à Yaoundé au Cameroun.

Le ministre des Sports, Matar Bâ a profité de la traditionnelle cérémonie de remise du drapeau national organisée ce lundi au ministère des Sports, pour livrer le message du Chef de l'Etat. «Vous serez les Ambassadeurs du Sénégal au Mali. Vous avez à travers votre attitude sur le terrain de compétition, votre comportement en dehors des terrains, l'image du Sénégal entre vos mains. Pour cela, vous avez l'impérieuse obligation de rehausser positivement cette image en faisant valoir les valeurs sociales et culturelles du Sénégal faites de courage, d'abnégation, de dignité et d'humilité », a-t-il exhorté.

Dans ce message lu par le ministre des Sports, le président Macky Sall de souligner : «Vous avez l'honneur et la responsabilité de défendre ce drapeau avec courage et détermination dans l'éthique, le fair play et la ferme volonté de la faire flotter au soir du 27 août en haut du Palais des Sports de Bamako. Vos pensées doivent aller à ces milliers de Sénégalais qui seront devant leurs postes de télévision ou de radio en train de vous acccompagner par leurs prières dans vos exploits.

Que le Bon Dieu vous accompagne dans votre séjour au Mali », a-t-il recommandé avant de rappeler que toutes les dispositions ont été prises pour mettre l'équipe nationale dans «d'excellentes conditions de préparation et de participation». «En dignes héritières de basketteuses exceptionnelles qui ont donné à notre pays plus de 11 titres, je ne doute pas de votre volonté et de votre capacité à garder intact ce legs des anciennes. Car, ne l'oubliez pas Chères Lionnes, vous avez pas le droit et le devoir d'inscrire vos noms sur la listes des héroïnes sénégalaises », poursuit-il.

«C'est le fighting qui vous permettra de revenie avec le trophée continental»

Dans cette perspective, le ministre des Sports pense qu'à l'Afrobasket au Mali, le «fighting spirt» (l'esprit de combat), sera nécessaire pour reconquérir le trophée africain «Vous êtes allées au Cameroun en étant pas des favorites. Beaucoup de Sénégalais pensaient que ce n'était pas possible. Mais, vous vous êtes battues. C'est le Fighting qui vous permettra de revenir avec le trophée continental», relève-t-il «Au Mali, ce ne sera pas les mêmes conditions, ce ne sera pas la même détermination. Au plan technique, vous n'enviez personne mais c'est au niveau mental. Vous avez l'obligation de rééditer cela pour le grand bonheur des Sénégalais. Vous avez toute notre confiance. Battez vous», soutient Matar Bâ tout en louant l'engagement «patriotique» de l'entraineur Moustapha Gaye.

Oumou Khayri Sarr, aillière des lionne :«Aller à Bamako avec beaucoup de confiance et toute la tranquillité qu'il faut»

Absente de la campagne victorieuse en 2015 à Yaoundé, Oumou Khayri Sarr marquera son retour lors de cette Afrobasket qui s'ouvre ce vendredi à Bamako. L'ailière des Lionnes s'est dit prête et abordera ce nouveau challenge fort de sa grande expérience en Coupe d'Afrique. «On va l'aborder avec fierté, la confiance. Nous avons l'obligation de se battre et essayer de conserver le titre. Cela ne va pas être facile mais on va aller à Bamako avec beaucoup de confiance et toute la tranquillité qu'il faut aussi. Chaque année, il y a des changements dans un groupe. Tout ce que je sais est que nous avons bien travaillé», indique-t-elle après le message du président Maky Sall à la cérémonie de remise du drapeau national. «On va aller avec la confiance. Cela ne va pas être facile. Mais, on sait exactement ce qui se passe pendant les Coupes d'Afrique. On se battra et on va essayer de donner le meilleur de nous même pour reconquérir le titre», ajoute-t-elle. L'ancienne joueuse de l'Asfo et championne d'Afrique de 2099, a déjà une idée sur les premières adversaires du Sénégal et sur le très attendu derby entre le Sénégal et le Mali, souvent âprement disputé.

«Le derby Sénégal- Mali, on connait un peu ce qui se passe et on fera tout pour gagner. Je ne connais pas beaucoup l'équipe de la Guinée. C'est possible qu'il y ait des changements dans l'équipe. Je connais un peu plus l'équipe de Mozambique parce que j'ai des coéquipières qui y jouent dans cette équipe. Il faut gagner le premier match et enchaîner avec les autres », avance t-elle.

Ooumou Khayri Thiam ailière des lionnes :«Montrer que nous sommes les championnes»

«Défendre notre titre gagné en 2015 et ramener la Coupe au Sénégal. C'est vrai que cela va être une compétition pas facile du tout. En tant que championnes en titre tout le monde va nous attendre. C'est à nous de mettre les bouchées doubles, de venir et de montrer que nous sommes les championnes. On n'est pas prêtes à laisser notre titre»

Sokhna Lika Sy ailière des lionnes :«Nous allons au Mali pour se battre»

«L'ambiance se passe bien dans le groupe. Nous sommes jusqu'à présent dans la préparation. Le message du président de la République me fait plaisir et me touche. Nous allons au Mali pour se battre et amener la Coupe au Sénégal. Je n'ai jamais joué la Coupe d'Afrique mais je vais me concentrer sur les consignes du coach national et me donner à fond. Tout ce que je peux apporter pour la victoire, je le ferai »

Aminata Fall pivot des lionnes :«Recevoir le drapeau national implique une responsabilité»

« Nous nous sommes bien intégrées dans le groupe et les anciennes nous ont bien accueilli. Elles sont été très gentilles. Je suis contente d'être en sélection. Je suis prête pour représenter mon pays au Mali. Recevoir le drapeau national implique une responsabilité. Cela veut dire que toute la nation est derrière nous. Nous devons nous donner à fond au Mali et apporter du bonheur au Sénégal.»