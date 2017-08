Sénégal: Marché Thiaroye / Des commerçants refusent de payer la taxe municipale - La mairie appelle au dialogue

Du coté de la mairie, on avance le contraire. Selon Ibrahima Hann, responsable des Halles et Marché, c'est une situation déplorable, en cette saison des pluies avec ses aléas. «Nous sommes en saison des pluies, il est difficile de faire face à l'eau ruisselante. On fait des actions de pompage pour atténuer la souffrance des usagers», a laissé entendre Ibrahima Hann.

Les responsables du mouvement ont été cueillis par la Police pour être entendu. Ils ont été finalement relâchés, plus tard. Il s'agit d'Ousmane Fall, président de l'Unacois/Jappo, section Thiaroye-Gare, et de Mademba Faye secrétaire général du marché de Thiaroye.

Un tour du coté du marché, sur la route qui mène à la gendarmerie dont l'impraticabilité fait souffrir les automobilistes et charretiers qui l'empruntent pour le transport de marchandise a permis de faire le constat. Les commerçants établis sur ce tronçon ont croisé les bras, refusant de payer la taxe municipale journalière. «On ne va pas payer tant que la mairie ne règle pas nos doléances. C'est inadmissible que le marché soit dans cet état d'insalubrité. Et l'argent que nous payons ?», a vociféré un commerçant devant sa cantine.

