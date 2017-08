Afrique: 2ème tour aller éliminatoires Chan «Kenya 2018» - Sénégal-Guinée - (3-1) - Les «Lions» prennent une serieuse option

L'équipe nationale du Sénégal locale a pris une sérieuse option pour la qualification au Chan 2018 au Kenya. Les Lions ont disposé du Sily National de la Guinée (3-1) pour le compter de la rencontre aller du 2ème et dernier tour des éliminatoires disputées hier, mardi 15 août, au stade Alassane Djigo de Pikine. En attendant, le retour dans quelques jours, les Guinéens ont promis une «Remontada» aux Poulains de Moustapha Seck à Conakry. Ils les avaient barré la route pour la précédente édition.

Le Sénégal a battu hier, mardi 15 août au stade Alassane Djigo de Pikine la Guinée (3- 1) en match aller comptant pour le 2ème et dernier tour des préliminaires du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), compétition réservée exclusivement aux joueurs évoluant en Afrique et prévue au Kenya 2018. Ce match annoncé comme le derby ouest africain, a tenu toutes ses promesses car Sénégalais et Guinéens ont livré un match très engagé et plein de rebondissements.

Dès les premières minutes, un pressing haut a été exercé par les Lions sur la défense du Sily qui a fini par céder à la 5ème minute avec ce but de Amadou Dia Ndiaye (Génération Foot). Sur ce, le Sénégal prend l'avantage de la première période. Mais dès l'entame de la seconde période les Guinéens ne tardent pas à prendre le match en main avec une nette domination qui finit par payer. Ils obtiennent l'égalisation sur une tête magistrale du défenseur Mohamed Camara à l'heure de jeu.

Dominateurs et plus convaincants en ce début de seconde période, les Guinéens parviennent à chauffer les gants du portier sénégalais Pape Seydou Ndiaye avec des occasions nettes qui pouvaient les permettre de prendre l'avantage pour la première fois dans ce match.

Procédant à des changements le coach des Lions, Moustapha Seck choisit de faire entrer Moussa Marone et Assane Mbodji pour participer à l'animation au niveau du milieu de terrain. Et juste après l'égalisation des Guinéens, c'est Amadou Dia Ndiaye qui réussira à doubler la mise à la 68ème minute sur un retrait de Daouda Diemé. L'autre entrant Assane Mbodji ne tarde pas également à s'illustrer en ajoutant un troisième but pour le compte du Sénégal à 85ème minute. Avec cette victoire, le Sénégal prend une sérieuse option pour la qualification.

Le match retour à Conakry prévu dans quelques jours, s'annonce une toute autre paire manche. Du moins si l'on en croit les Guinéens qui ont presque promis l'enfer aux hommes de Moustapha Seck en réussissant une «remontada». C'est pourquoi, les Lions auront besoin d'être forts mentalement pour sortir vainqueur de cette ultime confrontation entre les deux équipes en terre guinéenne. Juste pour une deuxième élimination d'affilée par la Guinée.