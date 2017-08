Cameroun: Piratage, fraude à la carte bancaire - Prudence et vigilance requises !

Il est difficile de garantir une sécurité maximale, même là où les mesures draconiennes sont prises. En dépit d´une baisse du taux de fraude dans l´Hexagone constatée par l´Observatoire de la sécurité des cartes de paiement (OSCP), force est cependant de mettre sur le tapis l´épineuse question des opérations frauduleuses de plus en plus dénoncées dans les milieux de la Diaspora.

Ce n´est plus rare de recevoir le conseil du genre : «Pour vos achats, n´utilisez point votre carte bancaire dans certains quartiers ! » Méfiance, préjugé ou constat fondé ? Le vol des cartes, le paiement en ligne et chez un commerçant semblent être les domaines les plus touchés.

Nous sommes dans un bar à Mulhouse, un petit coin de rencontres où Camerounais, Sénégalais, Congolais et bien d´autres personnes aux backgrounds variés se retrouvent les soirs pour prendre ensemble une bière et s´échanger. Un jeune homme fait son entrée, l´air très perplexe. Il n´est pas de la ville. Il vit à Paris. Muni d´une carte bancaire en main et d´un bloc de papier, il prend place en face d´une connaissance. Il scrute les pages, souligne les chiffres. Il a un problème urgent ! « Depuis quelques jours, quelqu´un utilise ma carte pour faire les courses. Je ne comprends plus rien, » explique l´homme, désespéré.

D´autres clients se mêlent aussi et tentent d´expliquer : «Gars, tu as dû faire les courses dans un magasin ou un bar et quelqu´un a recopié tes données là-bas. C´est une pratique très récurrente dans certains quartiers de Paris où tu vis, » s´évertue d´expliquer un monsieur qui dépasse largement la cinquantaine. «Dans certains quartiers, ne fais jamais usage de ta carte bancaire pour les courses. D´ailleurs, si tu le fais et que tu doutes un peu, demande à ta banque de bloquer la carte et de t´envoyer une nouvelle. »

Au moment où l´assistance spécule sur les origines de la fraude et le modus operandi des malfaiteurs, la victime se rend à nouveau à la banque pour retirer le relevé de compte. Il revient quelques minutes après et crie au scandale : « Depuis le matin je n´ai pas utilisé ma carte, et pourtant, voilà écrit ici que j´ai fait les courses de 85 Euros aujourd´hui. »

Frustré, désespéré et courroucé, le propriétaire de la carte doit cependant agir : « faire bloquer la carte avant de porter plainte contre X, » lui dit-on. Combien de plaintes sont-elles enregistrées chaque année pour ces cas de vol, de fraude et d´usage de faux ? Votre média de proximité, Camer.be, reviendra sur les statistiques.

A l´ère de l´économie numérique, le défi de contrôle et de sécurité financière s´avère grand, d´où l´appel à la prudence et à la vigilance face à son entourage et à l´utilisation quotidienne de la carte. Après tout, Lénine ne dit-il pas que « la confiance n´exclut pas le contrôle » ?