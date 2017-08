Togo: Place à la restitution et à la mobilisation de la diaspora et du secteur privé togolais

UNIR (Union pour la République) n'entend plus laisser la rue aux partis politiques de l'opposition. Alors… Plus »

Quant à l'Ambassadeur du Togo aux Etats-Unis, Frederic Edem Egbéléou, a promis faire un large diffusion des recommandations et plan d'action d'utilisation à court et à moyen terme de ce partenariat économique au sein des Togolais aux Etats-Unis.... Tout ceci, pour mettre à profit les années restantes pour la survie de cette loi bipartisane adoptée depuis mai 2000 par le Congrès américain en faveur de l'économie des pays africains.

Déjà à la réunion préparatoire de cet atelier, c'est la ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Bernadette Legzim Balouki qui émettait le souhait de voir la diaspora accompagner "les opérateurs économiques togolais parce que si nos opérateurs économiques togolais, notamment pour développer des partenariats avec des entreprises américaines, lever les barrières de langue, mais aussi de servir d'appui dans l'obtention de certifications et autorisations pour les produits togolais destinés à l'exportation vers les USA".

Présidente du Comité National du Forum de l'AGOA, Dédé Ahoéfa Ekoué, ouvrant les travaux de cet atelier, a tracé des pistes qui pourront être explorées au cours de cet assise. Se fondant sur le thème principal de cet atelier, à savoir "Forum AGOA : Rôle de la diaspora en soutien au secteur privé", elle s'est demandé "comment cette diaspora peut accompagner le secteur privé ? En réponse cette auto interrogation, l'ancien ministre togolais de l'Action socuale, de la Promotion de la femme et de l'Akphabétisation, aujourd'hui présidente du Comité National du Forum de l'AGOA, a fait comprendre que " nous avons des acteurs nationaux, le secteur privé, les ambassades, la diaspora. Nous devons mobiliser tout le monde pour aller très vite en profitant des 7ans et demi restant pour cette loi". Aussi, convie-t-elle la diaspora à "aider à mieux tisser des relations avec les Américains, à comprendre le marché américain, les certifications parmi lesquelles la certification du commerce équitable, partager les meilleures pratiques pour mieux vendre aux Etats-Unis". De cet atelier d'après Forum AGOA, qui vient donc "jeter les bases d'un partenariat actif entre la diaspora et le secteur privé en vue de tirer un meilleur profit de l'AGOA pour le développement du secteur privé au Togo", Mme Ekoué a dit attendre des "recommandations pour un partenariat solide avec la diaspora". Enfin a-t-elle formulé le voeux que les échanges se poursuivent au delà de cet atelier.

C'est donc dans cette optique et pour ouvrir la brèche sur l'apport que la diaspora togolaise peut apporter au secteur privé togolais dans la mise à profit des acquis de ce forum qu'un atelier regroupant acteurs du secteur privé togolais et des Togolais de la diaspora, surtout des Etats-Unis qui avaient fait le déplacement de Lomé pour ce forum, a été ouvert ce matin à Lomé.

